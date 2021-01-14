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Aldığı aracın ağır hasarlı olduğu satarken ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Selim Bilgili, internetten görüp beğendiği aracı İzmir'de ekspertiz yaptırıp hatasız raporunu aldıktan sonra satın alıp 9 ay sonra da bir başkasına sattı. Bir hafta sonra aracın 19 bin lira hasar kaydı olduğunu belirten yeni sahibi Bilgili'yi dava etti.
 14 Ocak 2021 19:29
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Selim Bilgili, internetten görüp beğendiği aracı İzmir'de ekspertiz yaptırıp hatasız raporunu aldıktan sonra satın alıp 9 ay sonra da bir başkasına sattı. Bir hafta sonra aracın 19 bin lira hasar kaydı olduğunu belirten yeni sahibi Bilgili'yi dava etti. Mahkeme Bilgili'yi haksız bulup aracı geri almasına hükmetti. Bunun üzerine Bilgili aracı aldığı kişileri dava etti. Ancak aynı mahkeme verdiği kararla Bilgili'yi bir kez daha şok etti. Mahkemenin red kararına karşı bir üst mahkemeye itiraz etmeye hazırlanan Selim Bilgili, aracın kendisine satılmadan 1 ay önce kaza yaptığını, satış yapılana kadar hasar kaydının sisteme girilmediğini iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, 4 sene önce internetten İzmir'de "bayan doktordan satılık temiz" ilanı ile gördüğü Ford Fiesta marka otomobil için ilgili numarayı arayan Selim Bilgili aracın galeride olduğunu öğrenince görmek için İzmir'e gitti. Aracı beğendikten sonra bir ekspertiz firmasına giden Bilgili, kusur bulunmadığına dair raporu ile aracı 40 bin lira karşılığı bayan doktordan satın aldı.

9 ay sonra satınca gerçek ortaya çıktı

Satın aldığı otomobili bir süre İnegöl'de kullanan Bilgili aynı aracı 9 ay sonra bir başka kişiye sattı. Otomobili satın alan bu kişi bir hafta sonra Bilgili'yi arayıp otomobilin 19 lira hasar kaydı olduğunu belirtip aracı geri almasını istedi. Taraflar anlaşamayınca aracı satın alan kişi Selim Bilgili'ye dava açtı. Açılan dava sonucu mahkeme karşı tarafı haklı bularak arabayı Selim Bilgili'ye geri verdi. Bunun üzerine Bilgili de aracı kendisine satan kişiyi dava etti. Ancak aynı mahkeme Bilgili'nin açtığı davaya ret kararı verince bir kez daha şok olan Selim Bilgili bir üst mahkemenin yolunu tuttu.

1,5 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini belirten Selim Bilgili, "Araç benden yaklaşık 1 ay önce kaza yapmış, sigorta şirketiyle anlaşmışlar ben aracı aldıktan sonra sisteme düşürüyorlar. Tabi sattığım kişi beni mahkemeye verdi. Aracı mahkeme bana geri aldırttı. Bende ertesi günü aracı bana satan kişileri mahkemeye verdim. Mahkememiz yaklaşık 1,5 yıl sürdü dün karar açıklandı ret kararı verildi. Bana aracı geri aldıran aynı mahkeme bana ret kararı veriyor. Gerçekten şok oldum. Bende burada mağdur durumdayım dolandırdılar beni, benimde mağduriyetimin giderilmesini istiyorum, bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Biz yandık, başkası yanmasın. Araba alırken çok dikkatli olsunlar. "1,5 yıldır arabayı kullanmıyorum, mahkeme sonuçlansın" diye garaja koydum kullanmıyorum" dedi.

Davacı olduğu karşı tarafla görüştüğünü belirten Bilgili, bayan doktorun "ben galericiye verdim beni ilgilendirmez" dediğini söyledi.

Satıcının önerdiği değil alıcının bulduğu ekspertiz tercih edilmeli

Öte yandan, olayla ilgili İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı sigorta uzmanları ise sigorta ile anlaşılıp hasar kaydının satış yapıldıktan sonra girilmesi gibi bir olayın olamayacağını söyledi. Uzmanlar olayla ilgili olarak "Kişi kazayı yaptı. Kaskodan dosya açıldı. Kısa süreli bir tamiratsa aracı aldıktan bir gün sonra bile satışını yapabilir. Bu sırada sigorta şirketi hasar dosyasının kapamasını yapamadığı için aracın tramer sorgusunda hasar kaydının çıkmaması yüksek ihtimal. İddia edilenin aksine esas anlaşmalı yer ekspertiz yaptırdığı yer olabilir. Dikkat edilmesi gereken husus, satıcının ekspertizine değil alıcının kendisinin doğru taraf olmayan bir ekspertize bulup raporu ondan almış olması gerekir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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