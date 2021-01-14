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Facebook Türkiye Direktörü'nden WhatsApp açıklaması

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Özkaya Matraş, veri paylaşımı güncellemesine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Matraş, Facebook ve WhatsApp'ın mesajları görmesinin söz konusu olmadığını belirtti.
 14 Ocak 2021 20:57
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Facebook Türkiye Direktörü'nden WhatsApp açıklaması

WhatsApp'ın verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirme kararı aldı. Karar sonrası çok sayıda kullanıcı, WhatsApp'a alternatif diğer haberleşme uygulamalarına yöneldi.

Tepki çeken kararla ilgili Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Özkaya Matraş, bir açıklama yaptı. Matraş, Instagram hesabından videolu yaptığı açıklamada planlanan değişiklikleri anlattı.

WhatsApp'ın eskiden sadece kişiler arasında kullanıldığını söyleyen Matraş, "Fakat mesajlaşma daha yoğun halde hayatımıza girmeye başladıkça git gide işletmeler de iletişim halinde olmak için insanlar gibi Whatsapp'ı kullanmaya başladılar" dedi.

Gizlilik politikasındaki güncellemeye gidilmesinin ana nedeninin bu olduğunu söyleyen Matraş, şunları kaydetti:

"Gizlilik politikamızı ileride işletmelerin müşterileriyle olan WhatsApp üzerinden iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla güncelledik. Bu güncelleme; işletmelerin ileride isterlerse ana şirketimiz olan Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor. Tabii ki Whatsapp üzerinden bir işletme ile mesajlaşıp mesajlaşmamak yine kullanıcının inisiyatifinde. Ya da böyle bir güvenli hosting hizmetini Facebook üzerinden alıp almamak da işletmenin inisiyatifinde Facebook'un değil."

"GİZLİLİK VE GÜVENLİK KULLANILACAK"

Söz konusu güncellemenin Whatsapp'ın Facebook'a veri paylaşımı uygulamalarını değiştirmeyeceğini kaydeden Matraş, "Whatsapp yıllardır Facebook'un bir parçası ve öyle kalmaya da devam etmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde Whatsapp'ın gizliliğinizi ve güvenliğinizi nasıl koruduğu konusunda Türkiye'deki kişilerle doğrudan iletişim kurmak için çok daha fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

"WHATSAPP VE FACEBOOK MESAJLARI OKUYAMAZ"

Matraş, "gizlilik ve uçtan uca şifreleme" uygulaması ile de bilgi verdi. yapılan yeni güncellemenin mesajlaşmanın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini belirten Türkiye Direktörü, şöyle devam etti:

"Kişisel mesajlarınız, aramalarınız, fotoğraf, video gibi medya gönderileriniz her zaman uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Bu şifrenin kilidini sadece mesajı gönderen ve mesajı alan kişi açabilir demek. Uçtan uca şifreleme sayesinde ne Whatsapp ne Facebook bu mesajları veya bu mesajların içeriklerini hiçbir şekilde okuyamaz veya dinleyemez demek. Bu hiçbir zaman değişmeyecek.

"REHBERİNİZ PAYLAŞILMIYOR"

Peki rehber ve kontaklarımız paylaşılıyor mu? Hayır. Rehberiniz Facebook ile paylaşılmıyor. Whatsapp'a rehberinize erişim izni verdiğinizde bu mesajlaşmayı daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için kullanılıyor. Yani Whatsapp hiç kimsenin mesajlaştığı veya aradığı kişinin kayıtlarını tutmuyor. Bir kere şöyle düşünün, iki milyar kullanıcının kayıtlarını saklamak en başta sizin için aynı zamanda Whatsapp için ciddi bir gizlilik ve güvenlik riski oluşturur."
Memurlar.Net
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