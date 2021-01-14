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Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktor aranıyor
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktoru bulmak için arama çalışması başlatıldı.
|14 Ocak 2021 22:15
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktoru bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Başiskele ilçesindeki bir özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Uğur Tolun (51), dün aracıyla Kartepe'ye gitti.
Tolun'un en son dün öğle saatlerinde Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
AKUT Kocaeli ekip lideri Abdurrahman Eke, AA muhabirine, arama çalışmalarına AKUT olarak 9 kişiyle katıldıklarını, bölgede yaptıkları arama çalışmasında henüz bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.
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