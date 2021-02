Ordu'nun zenginliklerine doğru bir tur

Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri de şüphesiz Ordu. Her geçen gün turizme yapılan yatırımlar ve şehir düzenlemeleri ile birlikte tarihi ve doğal güzellikler daha da ortaya çıkmaya başlamış durumda. Şehrin çehresi her geçen gün değişirken şehri ziyarete gelen kişi sayısı da her geçen artmakta. Doğu Karadeniz Bölgesinde yolunuz Ordu'dan geçiyorsa buraları mutlaka görmeniz gerekiyor. Ordu gezimizin en özel noktalarını sizler için düzenledik.

ORDU'DA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

YOROZ KENT ORMANI

Karadeniz en yeşil kentlerinden biri olan Ordu harika bir kent ormanı sizleri bekliyor. Şehir merkezinin kuzey doğusunda yaklaşık 20 kilometre kadar uzağında bulunan Yoroz Kent Ormanı Ordu'daki tüm gezilecek yerlerde olduğu gibi tamamen ücretsiz. Kent ormanına giderken anayoldan ayrıldıktan sonra yukarı doğru gidiş dönüşlü çift şerit yoldan devam ediyorsunuz. Birkaç köyden geçtikten sonra kent ormanının girişine ulaşıyorsunuz. Burada tadına doyamayacağınız bir çeşme sizi karşılıyor. Bu çeşmeden yanınıza su almanızı tavsiye diyoruz. Kent ormanının girişinde aynı zamanda alanda tuvalet ve kafeterya hizmeti de bulunuyor.

Ormanın girişine geldiğinizde çeşmenin yanından yukarı doğru bir patika başlıyor. Patika bazı noktalarda merdivenlerle yükselmeye başlıyor. Doğanın içinde yükselirken oksijeni hissetmeye başlıyorsunuz. Çeşitli orman örtüsünün içerisinde patikaları takip ederek tepeye ulaşıyorsunuz. Yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüş ile ulaştığınız tepeden Ordu şehir merkezine ve şehrin kuzeyine bağlanan ormanlara kadar hepsini görebiliyorsunuz. Nefesinizi kesecek bu manzara Ordu'nun en güzel manzaralarından biri olarak hafızanıza kazıncaktır.

BOZTEPE

Boztepe, Ordu denildiğinde şüphesiz ilk akla gelen yer oluyor. Şehre gelen herkesin muhakkak gittiği Boztepe şehrin hakim tepesinin üzerinde kurulmuş olan bir mesire alanı. İçerisinde yöresel pazarlardan, yeme içme noktalarına kadar her şey bulunuyor. Boztepe, Arnavut kaldırımla döşenmiş sokakları ile ayrı bir çarşı olmuş.

Şehir merkezinden Boztepe'ye tırmanan teleferik ise ayrı bir cazibe noktası. Şehrin en güzel manzarasının görüldüğü bu tepe hem gündüz hem de gece ayrı güzel olsa da şehrin ışıkları ile ayrı güzel olan gecesi daha çok tercih edilmekte. Siz de Boztepeye çıkmak isterseniz kendi aracınızla veya teleferik kullanarak çıkabilirsiniz.

Teleferik ücretleri ise şöyle;

- Tam Gidiş Dönüş 15

- Öğrenci Gidiş Dönüş 10

- Tam Tek Yön 8

- Öğrenci Tek Yön 7

TAŞBAŞI MAHALLESİ

Taşbaşı Mahallesi, Ordu'nun en eski mahallelerinden biri. Öyleki bu mahallede eski mimariye sahip evler ve bir de kilise bulunuyor. Bölgedeki sokaklar arnavut kaldırımları ile tekrar düzenlenip evlerin hepsi tekrar restore edilmiş. Bölgenin canlanması açısından da düzenlenen evlerin hepsi belediyeye ait kültürel topluluklara verilmiş. Buralar toplulukların ofisleri olarak yaşamlarına devam ediyor. Mahallenin hemen ucunda da Taşbaşı Kilisesi bulunuyor. Kilise belediye eliyle kültür merkezine dönüştürülmek üzere şu an restorasyon altında.

HOYNAT ADASI VE KALESİ

Hoynat Adası, Ordu Perşembe yolu üzerinde bulunuyor. Fenikelilerden kalma olan bu ada aslında eski bir pazar yeri. Halk arasındaki adı Kilise Kalesi olan bu adanın içerisinde denizde 10 metre yüksekte bir kale bulunuyor. Ada kıyıdan 100 metre uzaklıkta bulunuyor. Ada aynı zamanda yıl boyunca Martı ve Karabataklara ev sahipliği yapmakta. Hoynat adası "tepeli karabatakların" Türkiye'de yuva yaptığı tek yer olarak da özel bir kıymete sahip. Adanın bulunduğu bölgeye Yason Burnu istikametinde kolayca ulaşabilirsiniz. Yapılan düzenlemeler ile de yol kenarında ayrı bir seyir alanı ve park yeri de mevcut.

YASON BURNU

Yason Burnu, Ordu'nun en popüler turizm noktalarından biri. Perşembe ilçesinde sahil hattın bulunan burun üzerinde bir deniz feneri ve kilise yapısı bulunuyor. "Jason Church" olarak adlandırılan kilisenin ve bulunduğu noktanın aynı zamanda bir de efsanesi bulunuyor. Efsaneye göre Teselya Kralı olan amcası Pelias'tan krallığı geri almak için ona verilen "Altın Post'u" bulup geri getirme görevini gerçekleştirmek üzere Batum'a doğru yola çıkar. Yolcuğunde ise uğradığı noktalardan biri de burası olmuş .Bu sebeple Argonotlar Efsane olarak geçen bu efsane bu noktayla da özdeşleşmiş. Burun üzerinde yapılan kilise ise Hz İsa'nın doğumunu kutlamak için her zaman buraya gelen Giresunlu Hristiyanların MS. 3. yy'a dayanan geleneğinin bir ürünü olarak inşa edilmiş.

Ülkemizin en güzel gün batımlarından birinin izlendiği burun akşam saatlerinde birçok misafir ağırlamakta. Çevre düzenlemesi baştan yapılan burunda gün batımı izlemek için ise özel oturma alanları yapılmış. Perşembe ilçesine 15 km mesafede bulunan Yason Burnu Ordu'da görülmesi gereken yerlerin başında yer alıyor.

KARAOLUK ÇİSELİ ŞELALESİ

Ordu'nun doğal güzelliklerinden biri de Altınordu ilçesinin Karaoluk köyünde bulunan Çiseli Şelalesi. Ordu'da iki adet Çiseli Şelalesi bulunuyor, bunlardan diğeri de Perşembe Yaylasında bulunuyor. Şelaleye giderken Ordu Fatsa yolunu takip ederken iki tünel geçtikten sonra tabelayı görene kadar devam ediyorsunuz. Ardından sizi tünelin üzerindeki yola bağlayacak kavşaktan çıkıyorsunuz. Ardından birkaç köyden ve dar yollardan devam ederek şelalenin bulunduğu noktaya geliyorsunuz. Ordu, şehir merkezine 30 km mesafede bulunan şelaleye yolların yer yer bozuk olması sebebiyle yaklaşık 1 saatte ulaşabiliyorsunuz.

Şelalenin bulunduğu noktada herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. Genel olarak bölge halkının pikniğe veya mangala geldiği bölgede ayrıca bir de tesis bulunuyor. Bu tesiste her türlü yeme içme ve kahvaltı servisi bulunmakta.

GAGA GÖLÜ

Gaga Gölü, Fatsa Aybastı yolu üzerinde bulunan ve bu yolu kullananların sık sık uğradığı bir göl olarak Ordu'nun görülmesi gereken yerleri listesinde yer alıyor. Yapı olarak birbirine küçük bir kanal ile bağlı iki gölden oluşuyor. En derin yeri 15 metre olan gölün üzerinde sezona bağlı olarak yunus ile tur yapabiliyorsunuz. Kısa bir mola vermek isterseniz de göl kenarında aperatif birşeyler de tüketebileceğiniz kafeterya mevcut.

ORDU'DA NE YENİR?

Ordu denildiğinde akla ilk gelen yemek pide pancar yemekleri geliyor. Pide için ise gidilecek en lezzetli restoran ise Aktaşlar Pide. Etinin lezzeti ile çıtır hamuru ve yağıyla tam bir lezzet şöleni. Ordu'ya özgü yemeklerde ise direkt gidip yiyebileğiniz bir yer bulunmuyor. Fakat yöresel turşu türlerini birçok restoran yemeklerin yanında getiriyor. Ordu'ya gittiğinizde yöresel yemeklerin dışında ise yerel fındık mamüllerinden de tatmayı unutmayın. Ordu'ya özgü tatlardan bazıları ise şöyle ;

- Fasulye Diblesi (Fasulyeli pilav diyebiliriz)

- Fasulye Turşusu

- Pancar Sarması

- Isırgan Çorbası

- Galdirik Turşusu

- Sakarca (Sakarca otu, Yumurta,Patates ve Mısır ile yapılan bir tür yemek)

ORDU'YA NASIL GİDİLİR?

Ordu'ya birçok noktadan karayolu ve havayolu ile ulaşabilirsiniz. Ordu'ya hava yoluyla gitmek isteyenler Giresun ile ortak kullanılan Ordu-Giresun havalimanını kullanabilirler. Ordu şehir merkezine 18 km mesafede bulunan Ordu havalimanına birçok noktadan direkt uçuşlar mevcut.

Ordu'ya karayolu ile gelecek olanlar için ise bazı merkezlere olan uzaklıkları şöyle;

- Trabzon 180 km

- Batum 380 km

- Erzurum 440 km

- Samsun 150 km

- Ankara 550 km

- Sivas 300 km

- İstanbul 900 km

- Adana 760 km

- İzmir 1240 km