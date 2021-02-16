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Prof. Dr. Kaya Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç son yolculuğuna uğurlandı.
 16 Şubat 2021 19:38
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Koronvirüse yakalanan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç, 65 yaşında hayatını kaybetti. Kılıç için 20 yıl görev yaptığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde bir tören düzenlendi. Törene Haydarpaşa Numune Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Türker Kılıç, meslektaşları ve öğrencileri katıldı. Eşi Yıldız Kılıç tören sırasında göz yaşlarını tutamadı. Prof. Dr. Kaya Kılıç, helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

Tören sonrasında açıklamalarda bulunan Haydarpaşa Numune Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, "Hastanemizde Kaya Kılıç 20 yıla yakın hizmette bulunmuş, içeride ve dışarıda hastanemizi temsil etmiş, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir ağabey, çok iyi bir hekimdi. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun, Kovid hastalığı onu da aldı. Ben beraber çalışma fırsatı bulamadım ama çalışan arkadaşlardan edindiğim bilgiye göre çok değerli bir hekimdi. Keşke birlikte çalışma fırsatı da olmuş olsaydı çok memnun olurdum. Allah rahmet eylesin" dedi.

"HER ZAMAN SÖZLERİ KULAKLARIMIZDA OLACAK"

Öğrencisi Betül Nurdoğan ise, "Her şeyden önce çok iyi bir öğretmendi, çok sevecendi ve bize iyi bir hekim olmanın aslında iyi bir insan olmakla olabileceğini benimsetmek için çok uğraştı. O ilk sözleri hala kulağımdadır ve hep kulağımda kalacak. Bizde önce iyi bir insan, sonra iyi bir hekim ve bilim insanı olmaya çalışacağız. Aslında geçirdiğimi zamanın çok değerli olduğunu hissediyorum, benim için büyük bir şanstı. Başka öğrencilerinde açıkçası bu şansa erişebilmesini çok isterdim ama maalesef olmadı. Biz onu her zaman çok güzel bir şekilde hatırlayacağız ve her zaman sözleri kulaklarımızda olacak" şeklinde konuştu.

"UMARIM ONUN YAPTIKLARINI YAPABİLİRİZ"

Öğrencilerinde Önder Ertem ise, "Ben tıp fakültesi 6. Sınıf öğrencisiyim, yaklaşık 3 yıldır tanıdığım bir hocamdı. Cumartesi günleri nörobilim toplantıları yapılır bizim fakültede. Onların birinde bir tedavi ile ilgili çok anlamsız bir detayı sormuştum toplantının çıkışında. Usanmadan 10-15 dakik boyunca onu anlattı bana, 'bu şekilde yapılır, hastayla bu şekilde iletişim kurulur' diye. Sonrasında kabalık ettiğimi fark ettim, ayakta tutuyordum Kaya Hocayı. 'Hocam bir kahve içelim, bir çay ısmarlayayım teşekkür olarak' dedim, bir yere yetişmesi gerektiğini söyledi, bende 'borcum olsun hocam o zaman' demiştim, borcum kaldı. Dünyayı bulduğundan daha güzel bir yer olarak bırakmayı amaçlıyordu, umarım onun yaptıklarını yapabiliriz" diye konuştu.

PROF. DR. KAYA KILIÇ KİMDİR?

Prof. Dr. Kaya Kılıç, Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'ni 1975 yılında birincilikle bitirdi, aynı yıl TÜBİTAK Marmara Bölgesi fizik dalında ferdi ve takım birincilikleri, TÜBİTAK Marmara Bölgesi kimya birincisi oldu. Fransız Yüksek Öğretim Devlet Bursu'nu kazandı, ÖSYM sınavında ilk 50 arasına girdi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne başladı. Nöroşirürji eğitimine 1982 den itibaren Fransa Nancy Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam etti, bu klinikte 5 yıl asistan, 2 yıl da uzman olarak çalıştı. 1990 tarihinden itibaren Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nde sırasıyla uzman doktor, başasistan, klinik şef yardımcısı, başhekim yardımcısı, 2010 -2013 arası İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroşirürji klinik şefi, eğitim görevlisi, 2012-2013 arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroşirürji klinik şefi, eğitim görevlisi olarak görev yaptı. Irak-Kuveyt savaşı sırasında, Sağlık Bakanlığı'nın geçici görevlendirmesiyle, Şubat-Mart 1991 tarihlerinde Hakkari Devlet Hastanesi'nde çalıştı.

DHA
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