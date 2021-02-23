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Kamuya tayinlerde mülakat kalkıyor

Kamu görevine ilk defa yapılacak tayinlerde görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak, tayinler sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak. Mahkemeler arasındaki farklı kararlara çekidüzen verilecek
 23 Şubat 2021 06:50
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Kamuya tayinlerde mülakat kalkıyor

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile kamuda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre kamu görevine ilk defa yapılacak tayinlerde görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak, atamalar sadece merkezi imtihan sonuçlarına göre yapılacak. Böylelikle, kamuya alımlarda mülakatın çok zaman alması ve bu konuda yaşanan aksaklıklar sebebiyle oluşan sıkıntılar giderilmiş olacak.

FARKLI KARARLAR ÖNLENECEK

15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt mensuplarının yargıdan temizlenmesi sayesinde daha etkin bir şekilde çalışmaya başlayan mahkemelerden zaman zaman aynı konuda çıkan farklı kararlar da tartışma konusu oluyordu. Bu durum vatandaşın adalete olan güven duygusunu sarsıyordu. Adalet Bakanlığı, bunun önüne geçmek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda yüksek mahkemelerin ilgili dairelerinin de katılımıyla düzenli toplantılar yapılacak. Toplantılarda mahkemelerden aynı konular hakkında farklı kararların çıkmaması için yapılacak değerlendirmelere göre hareket edilecek.

KAMU DAHA 'TİTİZ' OLACAK

Bunların yanı sıra, tedbirsiz ve dikkatsiz davranışlar sonucu insan hayatının zarar görmemesi için kamu kurum ve kuruluşları, gerek düzenleyici ve denetleyici gerekse de icra eden merci olarak her türlü tedbiri titiz bir şekilde alacak ve uygulamasını takip edecek. Bir başka mesleği yapan kişilerin avukatlık stajı yapabilmesine de imkan sağlanacak. Kamu avukatlarının çalışma esasları ve özlük hakları iyileştirilecek.

HASSASİYET ARTIRILACAK

Ayrıca, toplumun insan haklarına hassasiyetini artırmak için din görevlilerine de temel insan hakları eğitimi verilecek. Mülki idare amirleri ile üst kademe kamu yöneticilerinin insan hakları hassasiyetini artırmaya yönelik faaliyetler yapılacak.

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Havalimanı'nda başlatılan 7 gün 24 saat adliye uygulaması hava ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu diğer havalimanlarında da yaygınlaştırılacak. İstanbul'un ardından önümüzdeki dönemde Ankara ve Antalya gibi yolcu trafiğini yoğun olduğu büyükşehirlerdeki havalimanlarında da uygulama faaliyete geçirilecek. Dünyada bir ilk olan uygulama sayesinde vatandaşların işleri kısa sürede çözüme kavuşabiliyor. Mahkemelerde, havalimanında işlenen suçların soruşturmaları ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor.

Ebru Karatosun

Türkiye
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