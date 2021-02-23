Normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak
|23 Şubat 2021 07:35
|+Aa- Yazdır
Türkiye, korona sınırlamalarının kaldırılacağı 1 Mart'tan itibaren 'yerinde karar' dönemine ilk adımı atacak. Normalleşme rehberi dahilinde her şehir kendine has verileri dikkate alarak normalleşmeye başlayacak. Salgının boyutuna yönelik düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak dört kategori oluşturuldu. Bilim Kurulu, ay sonuna kadar bu kategorilerin alt başlıklarını da hazırlayacak.
Toplantılarda, yüz bin nüfusta 10 ve altı vaka varsa az bulaştırıcılık, 10-50 arası ise orta düzeyde bulaştırıcılık, 50-100 arası riskli, 100 ve üstü ise yüksek düzeyde bulaştırıcılık olduğu anlamına geldiğine dikkat çekildi. Bütün şehirlerin yüz bin nüfusta 10 vakaya düşmesinin beklenmeyeceği belirtildi. Şehirlerin karar almalarında sadece vaka sayılarının değil, o şehirdeki aşılama oranı, test-vaka oranı, hastane kapasitesi, 65 yaş üstü nüfus yoğunluğu, ölüm oranları ve ağır hasta sayılarının da dikkate alınacağı ifade edildi. Normalleşmeye başlayan şehirlerin verileri (Aşılama, hasta sayısı, yoğun bakım kapasitesi, vaka sayıları gibi) 7 günlük ve 14 günlük periyotlarla takip edilecek.
İlk etapta yüz yüze eğitim, kafe ve lokantaların açılması ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması gündeme gelecek. Mart ortasından itibaren ise ikinci doz aşısını yaptıran 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sınırlamaların kaldırılması hedefleniyor. Bilim Kurulundaki genel kanaat, özellikle yüz bin nüfusta 50 ve üstü günlük vaka çıkan şehirlerde, sınırlamalara devam edilmesi yönünde. Ancak bu oran İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde biraz daha esnetilecek. Mart ayında yüksek bir aşılama seviyesine ulaşılacağı için normalleşmenin hızlanması bekleniyor.
YÜCEL KAYAOĞLU
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Akıllı bastonla özgürlük çağrısı
23 Şubat 2021 07:52
|Meteoroloji'den çığ uyarısı - Haritalı
23 Şubat 2021 06:30
|Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23 Şubat 2021 02:36
|Haftalık vaka sayısına göre en çok yükseliş ve azalış gösteren iller
23 Şubat 2021 02:12
|Osmanlı'nın minyatür saat kuleleri zamana tanıklık ediyor
22 Şubat 2021 23:45
|İtalya'da gördü, Niğde'de kurdu! Dünyaya ihraç ediyor
22 Şubat 2021 23:40
|Bu papağan '500 kelime biliyor, ilahi ve dua okuyor'
22 Şubat 2021 23:25
|Ofiste kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 112 bin lira ceza
22 Şubat 2021 23:04
|İl Sağlık Müdürü: Maske kullanımı grip vakalarını azalttı
22 Şubat 2021 22:11
|Bu horoz ve tavukların fiyatı dudak uçuklatıyor!
22 Şubat 2021 22:05