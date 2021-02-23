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Pandemide ikinci ele nur yağdı

Letgo Türkiye Genel Müdürü Onur Kavak, "Pandemide ikinci ele talep var. Kullanıcı ve ürün sayısı yüzde 50 arttı. İkinci el ekonomisi 36 milyar TL'ye ulaştı. Her evde kullanılmayan 3 bin TL'lik ürün var" dedi
 23 Şubat 2021 07:15
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Pandemide ikinci ele nur yağdı

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Pandemide ikinci ele nur yağdı. Bu alanda faaliyet gösteren ikinci el sitelerin kullanıcı sayıları artarken, Türkiye'de her evde 3 bin TL'lik hiç kullanılmayan eşya olduğu tahmin ediliyor.

Letgo Genel Müdürü Onur Kavak, pandemide alışverişin sanala kaydığını belirterek, bu dönemde aktif kullanıcı sayısında yüzde 50, aylık satışa sunulan ürün sayısında da yüzde 45'lik artış olduğunu söyledi. Kavak, "Bu dönemde evde çokça vakit geçirince varlıklarını bile unuttuğumuz eşyalarımızın farkına vardık. Bu eşyalarımızı ikinci el platformlarında kolayca satışa sunarak nakde çevirebilme fırsatı bulduk. Bu dönemde ihtiyaç duyduğumuz birçok ürüne ulaşabilmenin en hızlı ve kolay yolu, çevremizdeki insanlardan uygun fiyata ürünler almamızı sağlayan ikinci el platformları oldu" dedi.

Amerika'da her evde yaklaşık 3 bin dolarlık kullanılmayan eşya olduğunu dile getiren Kavak, "Türkiye'de 3 bin TL diye hesaplıyoruz. Bu da 20 milyondan fazla hanede, toplam 60 milyar TL'lik kullanılmayan eşya olduğunu gösteriyor. Letgo'da araba kategorisi hariç ortalama ürün fiyatı 200 TL civarında. Ayda 15 milyon ürün listelendiğinden yola çıkarak sadece aylık 3 milyar TL'lik bir ikinci el ekonomisinin açığa çıktığını söyleyebiliriz. Yıllık bazda 36 milyar TL'lik bir büyüklük söz konusu" dedi.

Ev eşyası ve spor önde

Evlerde daha çok vakit geçirilmesi nedeniyle bu dönem ikinci elde de en çok eve yönelik ürünler ve spor ürünleri satılıyor. Kavak, bu konuda şunları söyledi:

"Evde aile olarak daha fazla vakit geçirmeye başladık ve bunun yansıması olarak mobilyalarımızı değiştirme, bahçe düzenlemesi yapma, çiçek yetiştirme gibi daha önceden belki de vakit bulamadığımız için ertelediğimiz konuları gündeme aldık. Bu değişiklik; ev - yaşam, bahçe, dekorasyon gibi kategorilerimizdeki ürünlerin alım satımına, pandemi öncesi döneme göre yüzde 55 oranında bir artış olarak yansıdı. Aynı şekilde evde daha fazla spor yapmaya, çocuklarımıza aldığımız oyuncaklarla ev yaşamını daha keyifli kılmaya çalıştık. Bunun sonucu, spor ve oyun kategorilerinde yapılan alışverişlerde yüzde 50'lik bir artış yaşandı. Uzaktan eğitim nedeniyle oluşan bilgisayar, tablet, laptop, monitör gibi elektronik ihtiyaçlar için de ikinci el çok iyi bir alternatif oldu. Elektronik kategorisinde yüzde 20'lik bir artış gözlemledik."

2021'de de sürecek

İkinci el pazarının sürdürülebilir ekonomiye olan eğilimin ve kaynakların doğru kullanımına verilen önemin artmasıyla ivmelendiğini de dile getiren Onur Kavak, "2021'de de bu trend sürecek. Bu yıl bu bilinçlenmenin bir sonucu olarak kullanmadığımız eşyaları satarak ihtiyaçlarımız ya da hayallerimizi gerçekleştirmek için kaynak yaratacak, işlevini yitirmemiş pek çok ürünü atmak yerine daha makul fiyatlarla ekonomiye kazandıracağız. Böylece hem kaynakları daha verimli kullanacak hem de paylaşım ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Devre arasında koltuğunu sattı

Onur Kavak, son dönemde satılan en ilginç ürünlerle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Maç izlerken koltuğunu Letgo'ya yükleyen bir kullanıcımızın koltuğu o kadar hızlı satıldı ki devre arasında aldılar ve maçın geri kalanını koltuksuz izlemek zorunda kaldı. Yine Letgo'dan istediği ikinci el ürünü alırken hayatının aşkıyla tanışıp evlenen bir çiftimiz var. İş hayatına yeni atılmış bir kullanıcımız taşınma masraflarını ödemeden bir hafta içinde tüm eşyalarını satıyor ve yeni taşındığı evi yine Letgo'dan farklı eşyalar alarak düzenliyor. Bunun dışında eşyalarını satarak yarattığı kaynakla birçok ülke gezen, farklı deneyimler yaşayan kullanıcılarımız olduğunu biliyoruz."
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