Akıllı bastonla özgürlük çağrısı

Milliyet'en GÖKHAN KAM'ın haberine göre: Young Guru Academy (YGA)'nın bir girişimi olan WeWALK'ın geliştirdiği akıllı bastonla hayatı değişen, görme engelli lise son sınıf öğrencisi Zülal Tannur, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde change.org üzerinden görme engellilerin bastonlarını akıllı bastonla değiştirebilmek için bir kampanya başlattı. Kampanyaya bugüne kadar 210 bin kişi imza verdi. Kampanyanın amacının görme engellilerin akıllı bastonlarını ücretsiz hale getirebilmek olduğunu söyleyen 19 yaşındaki Tannur, şu ana kadar binin üzerinde görme engelliye akıllı bastonu ulaştırabilecek kapasiteye geldiklerini belirtti. Bağışçı olmak isteyenlerin bunu özgürlüğün çağrısı olarak dinlemelerini isteyen Tannur, "Bu özgürlüğün çağrısıdır" diyerek, destek istedi.

Bir akıllı bastonun fiyatının 2000 lira olduğunu dikkat çeken Tannur, bağışlar arttıkça da baston ulaştırılan kişi sayısının arttığını söyledi.

'Hayata katılıyorsun'

Zülal Tannur, birçok ödül sahibi olan ve 40 ülkede kullanıcısıyla buluşan WeWalk'un görme engellilerin sosyal hayata tam katılımını sağlamak amacıyla YGA mezunu mühendisler tarafından geliştirilen bir akıllı baston projesi olduğunu anlattı. Microsoft tarafından 2020 engelleri aşan kadın lideri seçilen Tannur, baston sayesinde görme engellilerin baş ve boyun hizasındaki engelleri algılayabildiğini, etrafındaki restoran, kafe gibi lokasyonların bilgisineulaşabildiğini söyleyen Zülal Tannur, "Yaklaşmakta olan otobüsü öğrenebiliyor. Tek başına gitmek istediği yerin konumunu alabiliyor. WeWalk'ın ilk kullanıcılarındanım. Kendime olan özgüvenimin daha çok arttığını gördüm. 'Birçok kişi bunu hissetmeli' diyerek, change.org üzerinden halen süren bir kampanya başlattım" dedi.