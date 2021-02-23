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13 muvazzaf uzman çavuşa FETÖ'den gözaltı kararı

Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. 13 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
 23 Şubat 2021 08:04
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve mahrem yapılanma içerisinde olduğu ve sözde mahrem imamlara ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptığı öne sürülen 13 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş tespit edildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Diğer illerde yakalanan şüpheliler ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.
DHA
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