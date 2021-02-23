Karşı daire komşusu cinsel tacizden gözaltına alındı
|23 Şubat 2021 08:22
|+Aa- Yazdır
Adapazarı Semerciler Mahallesi 791 No'lu sokakta meydana gelen olayda, alkollü olduğu tespit edilen E.A. evinde bulunduğu sırada karşı apartmanda oturan A.A. isimli kadının dairesine bakarak mastürbasyon yapmaya başladı. Elindeki bardaktan bir şeyler içerek mastürbasyon yapan E.A.'yı fark eden A.A., o iğrenç anları cep telefonuyla kaydederek polise şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.A.'yı gözaltına alarak Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.
Polise giderek şikayetçi olan A.A.'nın verdiği ifadesinde, E.A.'nın bir süredir pencerelerini kapatmadan evinde yarı çıplak halde gezdiğini ve daha önce de oturduğu daireye bakarak kendilerini gördüğünde, mastürbasyon yaptığını söylediği öğrenildi. E.A. ise evde yalnız yaşadığını, film izledikten sonra tek başına olduğu için mastürbasyon yaptığını söyledi. E.A.'nın yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dambılla öldürülen kadın boşanma davası açmış
23 Şubat 2021 08:59
|Kurusıkı tabanca ile video çekerken hayatını kaybetti
23 Şubat 2021 08:47
|Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
23 Şubat 2021 07:20
|Sağlık görevlilerinin bulunduğu pikap takla attı: 4 yaralı
22 Şubat 2021 16:33
|Metruk binaya giren şüpheli, polislere 'dayılandı'
22 Şubat 2021 15:16
|Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, gerçek polise yakalandı
22 Şubat 2021 14:27
|Genç sevgililerden akıllara durgunluk veren plan
22 Şubat 2021 13:19
|Av tüfeğiyle intihar etti
22 Şubat 2021 13:15
|6 aydır otelde kalan öğretmen, odada ölü bulundu
22 Şubat 2021 12:19
|Pendik'te tartıştığı eşini öldüren zanlı polise teslim oldu
22 Şubat 2021 12:17