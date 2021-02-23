1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zeytinde sağlığı tehdit eden yöntemlere karşı uyarı

Gıda sektöründe yapılan hileler insan sağlığını tehlikeye atıyor. Özellikle zeytinde kısa sürede bol ürün elde etmek için uygulanan yöntemler 'pes' dedirtiyor. Doğal yollarla 6 ay ile 1 yıl arasında olgunlaşan zeytinler, 1 aydan kısa sürede sofraya getiriliyor. Havuzlara paslı demirler atarak karartılması sağlanan zeytinin, verilen kostikle de acısı alınıyor. Yeşil zeytinin ise doğal halinde mutlaka çizik olması gerekiyor.
 23 Şubat 2021 09:42
+Aa- Yazdır
Zeytinde sağlığı tehdit eden yöntemlere karşı uyarı

Doğal siyah zeytin hazırlamanın farklı yöntemleri olduğunu söyleyen Edremitli zeytin üreticisi ve Edremit Ticaret Odası Başkanı Mehmet Semerci, en çabuk yenebilecek duruma gelen zeytinin sele cinsi zeytin olduğunu söyledi. Sele zeytinin 2 ay sürede olgunlaştığını belirten Semerci, "Havuz zeytini 7 ay, çevirme zeytini de 5 ay gibi bir sürede olmakta. Ne yazık ki ticari kaygılarla bu zeytinlerin yapılışında insan sağlığı için risk oluşturabilecek birtakım uygulamalar yapılmaktadır. Havuz zeytinine kostik atılabiliyor. Sodyum hidroksit insan sağlığına zararlı ama ne yazık ki kullanılmakta. Bu uygulama bizim gıda odeksimize 'İspanyol tipi yapım' diye girmiş ve yasal. Bu tür zeytinleri özellikle çocuklarımıza tükettirmemeliyiz" dedi.

"ZEYTİN TANRININ BİR LÜTFU"

Yeşil zeytinin ilk zamanlarında, siyah zeytinin de dalında karardıktan sonra yapıldığını belirten Semerci, "Bölgeye ve toprağına göre daha kahverengi de olabilir. Bunda bir sakınca yok. Fakat ticari kaygılarla, zeytinin rengini gidermek, daha çabuk siyahlaşmasını sağlamak için bir takım ilkel yöntemler kullanılıyor. Bir anlamda zeytinin sahtekarca üretildiği yerler de var. Bunlar ilk önce zeytin havuzlarına metal parçalar atarak başladılar. Daha sonra ferro alaşımlarla siyah rengine dönüştürmeye başladılar. Bunları, genelde kostikli zeytinlerde kullanılıyor. Allahın bir lütfu olan zeytini, ticari kaygılarla para kazanmak adına lekeleyemeyiz, zedeleyemeyiz. Buna hakkımız yok, insanları zehirlemeye de hakkımız yok. Her ne kadar denetimler yapılsa da gördüklerimiz bizi dehşete düşürüyor. Para hırsı insanlardaki birçok duygunun önün geçmiş halde. Tüketiciler sağlıkları için natürel zeytin tercih etsin" diye konuştu.

"1 AYDA ZEYTİN HAZIR HALE GELİYOR"

Tüketicilerin sağlıklı zeytini renginin siyahlığından anladığını ancak bunun da doğru olmadığını kaydeden Edremit Ticaret Odası Başkanı Mehmet Semerci, sağlıklı zeytinin ölçülerini şöyle anlattı:

"Biraz kahverengi olsun, tam siyah olmasın. Bunlar önemli değil. Sağlıklı zeytin tüketmek istiyorsanız muhakkak natürel olsun. Vaktinde olsun. Bir ayda değil, altı yedi ayda, bir sene de olsun. Bırakın renginin simsiyah olmasını. Yeşil zeytinde mutlaka çizik olmalı. Çizik olmayan yeşil zeytini, natürel yollarla yapmak mümkün değil. İlk aşamada yeşil zeytinin çizilerek tatlandırılması, natürel yapılacağı anlamına gelir. Çizilmeyen yeşil zeytin natürel olmaz. Çünkü acısını verebileceği bir açıklık kalmaz zeytinin üzerinde. Siz eğer çizmeden yaparsanız, kostikle yapmış olursunuz ki, bu da her ne kadar temizlenirse bana göre sağlıksız ve insan vücuduna da önemli zararlar verebileceğini düşündüğüm bir zeytin yapım şeklidir. Bizim Kazdağları'nın bakıyorsunuz pembeli, pembede yeşile doğru giden, müthiş bir zeytini vardır. Biz 'al yanak' deriz. Bunu 'olmaya başlayan yeşil zeytin' diye düşünürüz. Muhakkak yemyeşil, çağla yeşili olmaz. Salamuradan sonra rengi bir parça değişir. Bizim tüketicilerimizin de bu bilinci kazanıp, biraz pembeye kaçan, kırmızıya doğru kaçan yeşil zeytini de çizik olduktan sonra kullanmalılar."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pandemide ikinci ele nur yağdı
23 Şubat 2021 07:15		 Okul alışverişi e-ticarete kaydı
23 Şubat 2021 06:40
Mustafa Varank: Beyaz eşya sektörünün büyümesi devam ediyor
22 Şubat 2021 17:51		 Kitapyurdu'ndan hacklenme iddiaları için açıklama
22 Şubat 2021 14:02
THY günlük 596 uçuşla Avrupa zirvesindeki yerini bırakmadı
22 Şubat 2021 11:50		 Ford Otosan'da usulsüzlük yapan iki çalışana 247,8 milyonluk dava
22 Şubat 2021 11:25
Serbest tüketici hakkı işletmelere indirimli elektrik fırsatı sunuyor
22 Şubat 2021 10:14		 Türkiye'de 120 bin okul servisi kontak açmıyor
22 Şubat 2021 07:35
HES kodu 90 bin riskli müşteriyi kaçırdı
21 Şubat 2021 09:10		 İlk sinyal geldi! Türkiye'nin kredi notu yükselecek
21 Şubat 2021 07:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:03 - Usta öğreticilere de norm kadro getirilmelidir10:02 - Kadir Şeker'in dosyası, yeniden istinaf mahkemesinde09:58 - Sinop'ta bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı09:52 - Güne başlarken döviz fiyatları09:52 - Kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı DEAŞ üyesi kadın yakalandı09:50 - Çift başlı doğan oğlak görenleri şaşkına çevirdi
09:42 - Zeytinde sağlığı tehdit eden yöntemlere karşı uyarı09:33 - Akıllardaki soru: Pandemi ne zaman biter?09:24 - FETÖ ile PKK işbirliğinin delili: Silah anlaşması yapmışlar09:18 - Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar09:12 - Tazminatlar sadece kişi veya avukatı tarafından tahsil edilebilecek09:05 - Üç kişi Tanzanya'dan uçakla yurda getirildi
09:00 - Bir anda ara seçim olabilir08:59 - Dambılla öldürülen kadın boşanma davası açmış08:47 - Kurusıkı tabanca ile video çekerken hayatını kaybetti08:22 - Karşı daire komşusu cinsel tacizden gözaltına alındı08:13 - İstanbul'da trafik yoğunluğu tüm güne yayılıyor
08:11 - Yaşlılara şiddet ve nefret arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
Kamuya atamalarda mülakat kalkıyor
Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Bir anda ara seçim olabilir
Normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak
Haftalık vaka sayısına göre en çok yükseliş ve azalış gösteren iller
Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar
Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması iptal edilen sözleşmeli öğretmeni Anayasa Mahkemesi haklı buldu
13 muvazzaf uzman çavuşa FETÖ'den gözaltı kararı
Karşı daire komşusu cinsel tacizden gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
barınak 1
ney 1
tehlikeli meslekler 2
d vitamini eksikliği 2
define 1
elektrikli yılan balığı 1
yarım gorani 1
mukayese etmek 1
kola iddialaşması 1
sözlüğün değeri 2
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam