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Kovid-19 tedavisi görüyordu, evinde ölü bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, evinde Kovid-19 tedavisi gören 76 yaşındaki kadın ölü bulundu.
|23 Şubat 2021 10:14
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Alınan bilgiye göre, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bir apartmanda ailesiyle yaşayan N.Ö'nün odasında hareketsiz yattığını gören çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
N.Ö'nün evinde, kocasının da hastanede Kovid-19 tedavisi gördüğü öğrenildi.
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