1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akkuyu NGS'nin bu yıl sonunda yüzde 27,5'inin tamamlanması hedefleniyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin yüzde 16,25'i geçen yıl sonu itibarıyla tamamlandı- Projede, ilk reaktörün devreye alınacağı 2023'te yüzde 56,25 ilerleme kaydedilmesi planlanıyor
 23 Şubat 2021 11:12
+Aa- Yazdır
Akkuyu NGS'nin bu yıl sonunda yüzde 27,5'inin tamamlanması hedefleniyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin bu yıl sonu itibarıyla yüzde 27,5'inin tamamlanması planlanırken, bu oranın ilk reaktörün devreye alınacağı 2023'te yüzde 56,25'e ulaşması hedefleniyor.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2021 Yılı Performans Programı'ndan derlediği bilgilere göre, bu yıl için nükleer güç santralleri projeleriyle nükleer altyapının geliştirilmesi ve koordinasyonuna yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler belirlendi.

Buna göre, nükleer güç santrallerine yönelik elektrikli teçhizat üreten firmalara küme geliştirme desteğiyle test ve sertifikasyon desteği verilmesi kapsamında Kümelenme Programı'na ilişkin yönetmelik taslağı tamamlanacak.

Nükleer güç santrallerine yönelik yerli firmaların tasarım, üretim ve test altyapısının güçlendirilmesi, sertifikasyon ve pazar geliştirme gibi faaliyetlerini kapsayan destek programları yayımlanacak.

- Projenin ilerlemesi hızlandı

İnşaat faaliyetlerinin yanı sıra izin, lisans ve onay gibi süreçlerin de hesaba katıldığı ilerleme yüzdesine göre, Akkuyu NGS'nin geçen yıl sonu itibarıyla tahmini olarak yüzde 16,25'i tamamlandı. Bu yıl ise projenin yüzde 27,5'inin bitirilmesi hedefleniyor.

Gelecek yıl için tahmini tamamlanma oranı yüzde 41,25 olarak belirlenirken, ilk reaktörün hizmete alınacağı 2023 yılında ise projede yüzde 56,25 ilerleme kaydedilmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'nin devreye alınmasıyla yılda 35 milyar kilovatsaatlik elektrik üretilecek ve bir baz yük santrali olarak Akkuyu, doğal gaz başta olmak üzere ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasında öncü rol oynayacak.

Bakanlığın 2020 yılına ilişkin performans programında projenin 2020 için ilerleme oranı yüzde 8, bu yıl için ise yüzde 16 olarak belirlenmişti.

Böylece, projede geçen yıl için hedeflenen ilerleme oranı 2 katına çıkarken, bu yıl için belirlenen oran da yüzde 16'dan yüzde 27,5'e yükseltildi.

Akkuyu NGS'nin kurulumuna ilişkin hükümetler arası anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. İlk reaktörünün temeli 3 Nisan 2018'de atılan santral, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar işletmeye alınması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit ödemesi 1 Mart'a kadar yapılmalı
23 Şubat 2021 11:23		 Youtuberların yatırım tüyosuna kanmayın!
23 Şubat 2021 07:05
İklim değişikliği tarım sektöründe verimi etkileyecek
22 Şubat 2021 19:40		 Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliğine 90 ülke katıldı
22 Şubat 2021 19:39
Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 17,6 milyar lira
22 Şubat 2021 19:15		 Antalya'ya turizmde yeni rakip geliyor
22 Şubat 2021 18:31
Bakan Elvan: Bundan sonra da esnafımızı yalnız bırakmayacağız
22 Şubat 2021 11:19		 Bakan Varank: E-ticaret hacmi yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi
22 Şubat 2021 11:16
Kadın bilim insanı ve mühendis oranında 35 ülke arasından 17. sıradayız
22 Şubat 2021 07:56		 Türk girişimciler su bazlı granül dezenfektan üretti
21 Şubat 2021 20:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - Taş ocağında ölen 3 işçinin ölüm nedeni belli oldu12:05 - Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 57 gözaltı kararı11:58 - Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi11:55 - Üniversite şehirlerinde kiralık evler boş kaldı: Esnaf öğrencileri bekliyor11:55 - 1 günde 3 yunusun ölü bulunmasının nedeni ortaya çıktı11:53 - Bu ilçeye il dışından gelenler 10 gün karantinaya alınacak
11:44 - 'Kovid-19 Kalkanı' hastanelerde denenmeye başladı11:33 - Sosyal medyada çocuklar için risk taşıyan 1027 içeriğe müdahale etti11:31 - Z kuşağı, teknolojik altyapısı kuvvetli mesleklere yöneliyor11:29 - Kovid-19'a karşı 'elektronik maske' geliştirildi11:27 - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü11:24 - Yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi konut ve konaklama tercihlerini değiştirdi
11:24 - Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı11:23 - Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit ödemesi 1 Mart'a kadar yapılmalı11:20 - Altının gram fiyatı 408 liradan işlem görüyor11:15 - Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!11:12 - Akkuyu NGS'nin bu yıl sonunda yüzde 27,5'inin tamamlanması hedefleniyor
11:06 - Bahçeli: Bizim dağa gönderecek tek bir gencimiz yoktur
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
Kamuya atamalarda mülakat kalkıyor
Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar
Bir anda ara seçim olabilir
Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Erdoğan, kabine ve Ak Parti yönetiminde değişikliğe gidecek!
Normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak
Haftalık vaka sayısına göre en çok yükseliş ve azalış gösteren iller
Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması iptal edilen sözleşmeli öğretmeni Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kaktüs dikeni 3
Marmite 1
4 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gitmesi 2
torpedo balığı 1
makaron 3
elektrikli yılan balığı 1
Takalotça 1
define 1
internetsiz bir hayat 7
mutlu eden besinler 5
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam