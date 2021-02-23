Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
Beyoğlu'nda dayısından para alamadığını iddia eden kişi, dayısının otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi. Dayı da, yeğenini demir çubukla dövüp başından yaralarken, aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi.
|23 Şubat 2021 11:24
|+Aa- Yazdır
Olay, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Latif M., dayısı Orhan P.'den para istedi. Dayısından parayı alamayan Latif M., Orhan P.nin park halindeki otomobiline hoparlörle vurmaya başladı. Otomobilinin camlarının kırıldığını, aynalarının parçalandığını gören dayı da yeğenini demir çubukla dövüp başından yaraladı.
Aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Latif M., ambulansla hastaneye kaldırılırken Orhan P. ve iki kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Taş ocağında ölen 3 işçinin ölüm nedeni belli oldu
23 Şubat 2021 12:10
|1 günde 3 yunusun ölü bulunmasının nedeni ortaya çıktı
23 Şubat 2021 11:55
|Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü
23 Şubat 2021 11:27
|Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!
23 Şubat 2021 11:15
|Eşine küfrettiği için yeğenini tüfekle öldürdü
23 Şubat 2021 10:42
|15'inde evlendi, 16'sında anne oldu, 20'sinde koca şiddetine dayanamadı ölmek istedi
23 Şubat 2021 10:39
|Mersin'de polis kıyafeti giyen zanlı uyuşturucuyla yakalandı
23 Şubat 2021 10:35
|Sigorta parası için eşini kayalıklardan atma olayının yeni görüntüleri çıktı
23 Şubat 2021 10:26
|Kovid-19 tedavisi görüyordu, evinde ölü bulundu
23 Şubat 2021 10:14
|Dambılla öldürülen kadın boşanma davası açmış
23 Şubat 2021 08:59