Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı

AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN MEMURLAR, EMEKLİLİK SIRASINDA YAŞI BEKLER Mİ? Ağır engelli çocuğu olan kadın memurlar da diğer memurlar gibi emeklilik yaş haddine tabi olurlar, sadece yıpranma süresi olan memurlar hakkında uygulanan işlemlerde olduğu gibi 2008 yılı Ekim ayından sonra geçen çalışma sürelerinin dörtte biri kadar kazandıkları sürenin emeklilik yaş grubundan indirilmek suretiyle daha erken emeklilik yaş grubunu tamamlamaya fayda sağladığını belirtebiliriz.