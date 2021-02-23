Samsun'da organize suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
|23 Şubat 2021 12:34
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Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada, silahlı organize suç örgütünün, kasten adam öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit yöntemleri ile ihaleye fesat karıştırma, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu madde ticareti, yine örgüte gelir sağlamak amacıyla kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suçlunun kayrılması suçlarının işlediği tespit edildi.
Samsun merkez ile İstanbul, Adana ve Ordu'da 111 ekip ve 528 personelle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, değişik çaplarda 19 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 1168 değişik çaplarda tabanca fişeği, 86 kartuş, 30 kurusıkı tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu, dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi.
Operasyonda, 57 şüpheli gözaltına alındı.
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