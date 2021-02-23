1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özgür Demirtaş, Bakan olmak için Berat Albayrak'a CV göndermiş

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın Berat Albayrak siyasete girmeden önce CV'sini göndererek torpil istediği öne sürüldü. Yeni sosyal medya platformu ClubHouse'da torpil isteği sorulan Demirtaş, "bakan olabilmek için torpil istemedim" dedi. Demirtaş, Cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçtiğini ancak bunu kabul etmediğini söyledi.
 23 Şubat 2021 14:01
+Aa- Yazdır
Özgür Demirtaş, Bakan olmak için Berat Albayrak'a CV göndermiş

Son dönemde ekonomi alanında yaptığı muhalif paylaşımlarla dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, Berat Albayrak Çalık Holding'in başında iken CV'sini gönderip torpil istediği öne sürüldü. Özgür Demirtaş, ClubHouse'da torpil isteği sorulunca Cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçtiğini bunu bile kabul etmediğini öne sürerek, "Bakan olmak için torpil istemedim" dedi.

Gökhan Topçu isimli sosyal medya kullanıcısı, Berat Albayrak'ın hacklenen e-maillerinde Özgür Demirtaş'ın iş istemek için gönderdiği CV ile ilgili yazışmaları bulup, ClubHouse'da Demirtaş'a bunları sordu. İşte o aşamadan sonra yaşananlarla ilgili Gökhan Topçu'nun paylaşımları...

2012 yılında niye CV gönderdin?

- Az önce ClubHouse'da Özgür Demirtaş'a 2012 yılında toplumsal gerilimin yüksek olduğu bir dönemde niye Berat Albayrak'a ve Çalık Holding'e CV gönderdiğini sordum.

- Kendisi bir arkadaşına CV gönderdiğini, arkadaşının Bakan'a CV'sini gönderdiğini söyledi.

'Adım Cumhurbaşkanlığı için geçiyor bakanlığa tenezzül etmem'

- Üzerine de isminin Cumhurbaşkanı adalığı için geçtiğini ve onu bile kabul etmediğini, bakanlığa tenezzül etmeyeceğini söyledi. Gelelim gerçeklere...

- Özgür Bey'in mail gönderdiği arkadaşı Çalık Holding Kurumsal İletişim Direktörü. Yani rastgele bir arkadaşına CV gönderme onun da Berat Albayrak'a iletmesi gibi bir durum yok.

Biz Çalık Holding'te iş istediğini sanmıştık...

- Bir diğer konu da şu: Özgür Demirtaş'ın bahsettiği tarihte Berat Albayrak bakan değil, sadece Başbakan'ın damadı.

- Kendisi yayında CV'sini bakan olmak için göndermediğini söyledi. Oysa biz Çalık Holding bünyesinde bir görev için gönderdiğini düşünmüştük.

Berat Albayrak'a bakan olmak için mi CV gönderdi?

- Kendisinin yöneticisi olduğu banka ve bankanın bağlı olduğu holding milyar dolar seviyesinde vergi borcunu sildirdi. Bu konuda ne düşünüyor?

- Biz başta öyle bir olasılık düşünmemiştik ama Özgür Demirtaş acaba Berat Albayrak'a AK Parti hükümetinde bakan olmak için mi CV gönderdi?

İşte Gökhan Topçu'nun o paylaşımları...
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar: Yunan jetlerine karşılık verildi
23 Şubat 2021 15:35		 'Türkiye'deki misyonlarda görev yapan diplomatlar aşılanacak'
23 Şubat 2021 15:31
Yunanistan savaş uçaklarından araştırma gemisine taciz
23 Şubat 2021 15:06		 Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
23 Şubat 2021 14:53
Erdoğan açıkladı... 20 bin yeni öğretmen alınacak
23 Şubat 2021 14:36		 Kırklareli Belediye Başkanı CHP'ye geri döndü
23 Şubat 2021 14:01
Bahçeli: Bizim dağa gönderecek tek bir gencimiz yoktur
23 Şubat 2021 11:06		 Erdoğan, kabine ve Ak Parti yönetiminde değişikliğe gidecek!
23 Şubat 2021 10:51
Nurettin Canikli'den 'rezervlere ilişkin açıklamalara' sert tepki
23 Şubat 2021 10:15		 Bir anda ara seçim olabilir
23 Şubat 2021 09:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:46 - Bill Gates: Elon Musk kadar paranız yoksa Bitcoin'da dikkatli olun15:39 - Karadeniz inadı bölgedeki vaka artışında önemli etken oldu15:35 - Bakan Akar: Yunan jetlerine karşılık verildi15:31 - 'Türkiye'deki misyonlarda görev yapan diplomatlar aşılanacak'15:27 - İşe gitmek için durakta servis beklerken öldürüldü15:18 - Otomobil ile jandarma aracı çarpıştı: 3'ü asker 4 yaralı
15:06 - Yunanistan savaş uçaklarından araştırma gemisine taciz15:02 - Bakan Karaismailoğlu: 5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz14:53 - Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması14:51 - İçişleri, bu yıl teslim olan terörist sayısının 29 olduğunu bildirdi14:49 - Kademeli normalleşmede 4 il öne çıkıyor! 12 il biraz daha bekleyecek14:43 - Özlem Zengin'e hakaret eden avukat adliyede
14:36 - Erdoğan açıkladı... 20 bin yeni öğretmen alınacak14:28 - Koronayı yenen doktor: Loş ışığa bile bakamayacak duruma geldim14:24 - Bu dört ilde vaka sayısı geçen haftaya göre arttı14:11 - İnternetten, konteyner yalanıyla 600 bin lira dolandırdılar14:01 - Kırklareli Belediye Başkanı CHP'ye geri döndü
14:01 - Özgür Demirtaş, Bakan olmak için Berat Albayrak'a CV göndermiş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
Kamuya atamalarda mülakat kalkıyor
Erdoğan açıkladı... 20 bin yeni öğretmen alınacak
Adalet Bakanlığı 1718 kişilik daha personel alım ilanı yayımlayacak
Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar
Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!
Erdoğan, kabine ve Ak Parti yönetiminde değişikliğe gidecek!
Bir anda ara seçim olabilir
Özlem Zengin'e hakaret eden avukat adliyede
Normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankaragücü 6
tasarruf yapmak 3
hint kınası 1
makaron 3
Matkap 2
Forvo 1
avokado 2
mutlu eden besinler 5
boyu 1.50 olan hatun 7
barınak 1
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam