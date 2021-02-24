1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düşen Beyza, ağır yaralandı

Ankara'da, 4'üncü kattaki evlerinde kanepede zıplayarak oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki Beyza A., pencereden düşerek ağır yaralandı
 24 Şubat 2021 01:07
+Aa- Yazdır
Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düşen Beyza, ağır yaralandı

Olay, öğlen saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi 32'nci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Zeynep ve Halil A. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Beyza A., iddiaya göre, evde kanepenin üzerinde zıplayarak oyun oynamaya başladı. Beyza, bir süre sonra kanepenin arkasındaki açık pencereden sokağa düştü. Beyza'yı evde göremeyen ailesi, sokakta hareketsiz yatarken görünce paniğe kapıldı.

Beyza, ailesi tarafından gözyaşları içinde otomobille hemen hastaneye götürüldü. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Beyza, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil bölümüne sevk edildi. Tedaviye alınan Beyza'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Rize'de kentsel dönüşüm başladı! Kiralar ikiye katlandı
23 Şubat 2021 21:28		 Kartal Belediyesine grev kararı asıldı
23 Şubat 2021 19:17
1 haftada vaka sayısı yüzde 75 artan ilde caddeler hala dolu
23 Şubat 2021 18:03		 Başkent'teki mağaza indirimi koronavirüsü unutturdu
23 Şubat 2021 17:20
Hemşire, şiddet uygulayan zanlıyı 'hasta pijaması' karşılığında affetti
23 Şubat 2021 17:14		 Bu ilimiz, vaka artışında kırmızı listeye geçti, denetimler arttı
23 Şubat 2021 16:55
Kaza yapan motosikletlinin yardımına Sağlık Müdürü yetişti
23 Şubat 2021 16:46		 Normalleşme konuşulurken o ilden endişe dolu görüntüler
23 Şubat 2021 16:21
Validen uyarı: Açık, kapalı her alanda maske ve mesafeye dikkat
23 Şubat 2021 16:11		 Sağlık çalışanlarına destek için hastaneyi ücretsiz boyadılar
23 Şubat 2021 13:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:28 - Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama01:25 - TBMM Genel Kurulunda, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonunun raporu görüşüldü01:24 - Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü'nün Türkiye açıklamalarına tepki01:23 - Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü01:21 - İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı01:16 - Almanya'da öğretmenlere aşı önceliği tanındı, etik kurul karşı çıktı
01:07 - Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düşen Beyza, ağır yaralandı00:02 - Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti00:00 - 24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - 80 yaşındaki Adem amca: Arabanız pislenmesin yavrum23:52 - Uzman çavuş kazadan yara almadan kurtuldu23:45 - SAT komandolarının zorlu eğitimi TRT'de yayınlanacak
23:42 - Türkler önerilen günlük tuz miktarının 3 kat fazlasını tüketiyor23:28 - Ankara'da koronavirüs numune sayısı yüzde 60 düştü23:24 - AvivaSA'ya 200 yıllık ortak: Ageas ile imzalar atıldı23:19 - Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi23:01 - Yerli tüfekte seri üretime geçildi
22:52 - Sağlık çalışanını darbeden şüpheli gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti
İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düşen Beyza, ağır yaralandı
24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama
Almanya'da öğretmenlere aşı önceliği tanındı, etik kurul karşı çıktı
Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü
Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü'nün Türkiye açıklamalarına tepki
TBMM Genel Kurulunda, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonunun raporu görüşüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Escada selaron 1
lebaleb 2
Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela 1
zincir marketlerdeki hileler 2
filtre kahve 3
sözlük yazarlarının asabi oluşu 11
kayserispor 1
kasa 1
700 yıllık beyce pazarı 4
internetsiz bir hayat 7
SON İLANLAR
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Kasdaş 2 İşçi Alacak
Isparta Senir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Erzincan Mercan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam