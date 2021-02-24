İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
|24 Şubat 2021 01:21
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ORC Araştırma ve Areda Survey, seçimle ilgili tartışmalar devam ederken kamuoyunun nabzını tuttu.
İki firmanın yaptığı ankette de AK Parti, birinci parti çıkarken oy oranındaki fark dikkat çekti. Anketlerde MHP barajı geçerken yeni kurulan partiler Deva ve Gelecek Partisinin beklentilerin çok altında kaldığı görülüyor.
CHP'nin oyu yüzde 22 seviyelerinde takılı kalırken Muharrem İnce'nin partisini ilan etmesinden sonra bu oranın düşmesine ve anketlerde İnce'nin partisinin de öne çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.
ORC Araştırma'nın anketinde Mustafa Sarıgül'ün partisine dair detay dikkatlerden kaçmadı. Sonuçlarda, Sarıgül'ün partisinin yüzde 2,4 ile Ali Babacan'ın partisinin üzerinde yer aldı.
Son dönemde yükselişte olduğu söylenen İyi Parti'nin oylarının ise iki şirkette de yüzde 10 seviyesinde olduğu görüldü.
AREDA SURVEY
AKP: %41,7
CHP: %21,8
MHP: %11,6
İYİ PARTİ: %10,3
HDP: %9,3
DEVA PARTİSİ: %1,8
SAADET PARTİSİ: %0,8
GELECEK PARTİSİ: %0,4
DİĞER: %2,4
ORC ARAŞTIRMA
AKP: %36,8
CHP: %22,3
MHP: %11,6
İYİ PARTİ: %10,8
HDP: %8,2
GELECEK PARTİSİ: %2,6
TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: %2,4
DEVA PARTİSİ: %2,1
SAADET PARTİSİ: %1,3
DİĞER: %1,9
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