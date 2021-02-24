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Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama

Dardanel'in ton balığı fabrikasında elle paketleme yapıldığını gösteren video sosyal medyada tartışma yarattı. Şirket videoda gösterilen kısmın butik, tamamen el yapımı üretim modeli olduğunu ve dünyada bu şekilde uygulandığını belirtti. Açıklamada "Burada hijyen dışı bir üretim algısı yaratmaya çalışan tüm kişi, mecra ve hesaplara karşı hukuki süreç başlatılacağını bildiririz" denildi
 24 Şubat 2021 01:28
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Dardanel ton balık fabrikasından elle paketleme yapıldığını gösteren video sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde insanların ton balıklarını el ile paketlediği ve ürün içeriğinde salamura suyu olduğu halde, içerik beyanında sadece ton balığı, zeytinyağı ve tuz yazdığı yer aldı.

HİJYEN DIŞI MI İSTİHDAM MI?

Sosyal medyada tartışma yaratan görüntülerde ton balıklarının elle paketleme aşamasına kimileri 'hijyen dışı' diyerek tepki gösterirken, kimileri de "bu insanlar ne iş yapsın" diyerek fabrikaya destek verdi. Videoda, paketleme esnasında ton balıklarına çıplak elle dokunuluyor. Twitter'daki 'Denetle' adlı hesaptan yapılan paylaşımda, "Demek ki el değmeden üretilmiyormuş. Sosyal medyada bir influencer tarafından paylaşılan bu video ton balıklarının paketleme aşamasını gösteriyor. İlginç olan ürün içeriğinde salamura suyu olduğu yazmıyor. İçerik beyanında sadece ton balığı, zeytinyağı ve tuz var" ifadelerine yer verildi.

DARDANEL'DEN AÇIKLAMA

Dardanel'den de konuyla ilgili açıklama geldi. "Bugün bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerle ilgili gelen eleştirileri üzülerek ve hassasiyetle takip etmekteyiz. Tesislerimizdeki eldiven kullanımı başta olmak üzere, yorumlara konu olan bazı yanlış bilgilendirmelere açıklık getirmek isteriz" denilen açıklamada şöyle denildi:

"Günümüzün gıda güvenliği prensipleri içerisinde, plastik eldivenlerin konserve üretim süreçlerinde kullanılmaması tüm dünyada gıda otoriteleri tarafından kabul edilen bir uygulamadır. Plastik eldivenlerin büyük risk taşıdığı; kolay yırtılabilir ve parçalanabilir bir malzeme olmasından dolayı son üründe yabancı madde bulaşı riski oluşturduğu bir gerçektir. (Türk Gıda Kodeksi ve FDA)

Tüm çalışanlarımız el hijyeni konusunda çok önemli uygulamalardan geçmekte, ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre ciddi şekilde kontrol edilmektedir. Periyodik olarak çalışanlarımızın el hijyeni gıda ile temasa uygun dezenfektanlar ile sağlanmaktadır.

Ayrıca tuz, zeytinyağı ve balığın dışında hiçbir katkı malzemesi bulunmayan bu ürünlerimiz, en doğal ve hijyenik şekilde üretilirken, tuzun eşit bir şekilde dağılması için deniz tuzu ve su (salamura) kullanılmaktadır. Etiket bilgilendirmemiz yukarıda bahsi geçen açıklamalar ışığında Türk Gıda Kodeksi'nin yönetmeliğine uygundur.

Tüm ürünlerimiz koruyucu ve katkı maddesi kullanmaksızın, mikroorganizma riskini ortadan kaldıran 121 derecede sterilizasyon sürecinden geçirilmektedir.

FDA, European Comission, Türk Gıda Kodeksi, Codex Alimentarius gibi ulusal ve uluslararası tüm mevzuatları başarıyla uygulayan şirketimizin yine bu konuda ulusal referans olarak kabul edilen BRC A seviyesi Kalite Standardı Sertifikası bulunmaktadır.

Şunun altını hassasiyetle çizmek isteriz ki, videoda gösterilen üretim kısmı butik olarak tamamen "el yapımı" üretilmektedir ve bu üretim modeli tüm dünyada bu şekilde uygulanmaktadır. Burada hijyen dışı bir üretim algısı yaratmaya çalışan tüm kişi, mecra ve hesaplara karşı hukuki süreç başlatılacağını bildiririz.

37 yıldır sofralarınızdan sağlığı eksik etmeyen Dardanel, değerli tüketicilerimizin güveniyle bugünlere gelmiş bir markadır. Bu güvene zarar verecek en ufak bir davranış sergileme ihtimalimizin olmadığını, Dardanel'i var eden lezzet ve sağlık kavramlarının her koşulda tek önceliğimiz olduğunu kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Memurlar.Net
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