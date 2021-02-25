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Uzman yardımcılığı için 380 TL sınav ücreti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, uzman yardımcılığı yazılı sınavına girecek adaylardan 380 TL sınav başvuru ücreti istedi
 25 Şubat 2021 14:51
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Uzman yardımcılığı için 380 TL sınav ücreti

Kariyer meslek olarak bilinen müfettiş, uzman ve denetçi yardımcılığında, adaylar önce KPSS'ye girmektedir. KPSS'de Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik alanlarında testler yer almaktadır. KPSS-A puanı olan adaylar, sonrasında ise, kurumların yayımladıkları ilanlara başvuru yapmaktadırlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 1 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı uzman yardımcılığı sınav ilanında, KPSS4, KPSS23, KPSS29, KPSS39 ve KPSS3 puan türlerinden en yüksek puan alan adaylardan 20 katının yazılı sınava alınacağı belirtilmiştir.

20 katı aday 22 Şubat 2021 tarihinde belirlenecek ilan edilmiştir.

Ancak, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylardan fahiş miktarda sınav ücreti talep edilmektedir. Bakanlık, sınavı Ankara Üniversitesinde yaptırmakta olup, Üniversite 380 TL sınav ücreti talep etmiştir.

KPSS-A sınavında her oturum için 55 TL sınav bedeli belirlenmişti. 9 alan testinin hepsine giren bir aday 495 TL sınav ücreti ödemişti. Şimdi ikinci bir kez daha 380 TL ücret talep edilmesi çok yüksek bir bedeldir.

İçişleri Bakanlığı 2020 yılı kaymakam adaylığı sınavını ÖSYM'ye yaptırmış ve ÖSYM adaylardan 225 TL sınav bedeli talep etmişti

Ankara Üniversitesinin ki gibi, fahiş miktardaki sınav bedellerinin tespit edilmemesi için, teklif alan kamu kurumlarının çok fazla gayret göstermesi gerekmektedir.
Memurlar.Net
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