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Kamuya girişlerde sözlü sınav kaldırılsa devrim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Mart 2021 tarihinde, insan hakları eylem planı açıklayacağı ve bu eylem planında kamuya girişlerde sözlü sınav uygulamasının kaldırılacağı belirtilmektedir. Eğer bu olursa, devrim niteliğinde bir adım olur.
 26 Şubat 2021 11:00
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Kamuya girişlerde sözlü sınav kaldırılsa devrim olur

Kamuya girişlerde uzun süredir herkesi rahatsız eden bir uygulama bulunmaktadır. Sözlü sınavlar...

Bu sözlü sınavlardan dolayı yüzlerce, binlerce kişi mağdur oldu.

Memur, sözleşmeli, işçi, araştırma görevlisi alımlarındaki sözlü sınavlar artık tahammül edilemez boyutlardadır. Memurlar.net'te, hemen her gün bir belediye, üniversite veya bakanlıkta yaşanan bu türden sorunlara yer verilmektedir.

2 Mart 2021 tarihinde açıklanacak İnsan Hakları Eylem Planında, kamuya girişlerde sözlü sınavların kaldırılacağı yönünde medyada haberler çıkmıştır. Tıklayınız.

Eğer, 2 Mart 2021 tarihli toplantıda, kamuya personel alımlarında mülakatın kaldırılacağına yönelik bir açıklama yer alırsa, bu Türkiye açısından bir devrim olacaktır.
Takipteyiz, merakla bekliyoruz
Memurlar.Net - Özel

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11:00 - Kamuya girişlerde sözlü sınav kaldırılsa devrim olur
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