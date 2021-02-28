YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Koronavirüsten dolayı ertelenen 2020 YÖKDİL/2 sınavı sona erdi. Adaylar, soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
|28 Şubat 2021 13:15
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Koronavirüsten dolayı ertelenen 2020 YÖKDİL/2 sınavı bugün saat 10.15'te başladı. 10.15'te başlayan sınav toplamda 180 dakika sürdü ve 13,15'te sona erdi.
Adaylara toplamda 80 soru soruldu.
YÖKDİL'e giren adaylar soruları memurlar.net formunda değerlnediriyor.
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