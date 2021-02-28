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YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz

Koronavirüsten dolayı ertelenen 2020 YÖKDİL/2 sınavı sona erdi. Adaylar, soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
 28 Şubat 2021 13:15
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YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz

Koronavirüsten dolayı ertelenen 2020 YÖKDİL/2 sınavı bugün saat 10.15'te başladı. 10.15'te başlayan sınav toplamda 180 dakika sürdü ve 13,15'te sona erdi.

Adaylara toplamda 80 soru soruldu.

YÖKDİL'e giren adaylar soruları memurlar.net formunda değerlnediriyor.

Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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