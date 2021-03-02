Eylem planında mülakat düzenlemesi yer almadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda mülakatların kaldırılmasına yönelik düzenleme yer almadı
|02 Mart 2021 15:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı tek tek açıkladı. Eylem planının taslak halinde yer alan kamuya personel alımında mülakatların kaldırılmasına yönelik düzenleme, Cumhurbaşkanının açıkladığı eylem planında yer almadı.
Mülakatların kaldırılmasına yönelik düzenlemenin neden eylem planında yer almadığına yönelik bir açıklama ise yapılmadı.
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