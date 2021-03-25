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'İttifak yaparken denge korunmalı'

'CHP İktidar Hareketi', hazırladığı 'Sokağın Nabzı' raporunu CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sundu. Raporda, "İttifak yapılırken 'CHP sol düşünceden uzaklaşıyor, sağa kayıyor' algısı yaratılmamalı" denildi
 25 Mart 2021 07:59
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'İttifak yaparken denge korunmalı'

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: CHP İktidar Hareketi Kurucu Başkanı Rufay Karahan başkanlığındaki heyet önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu ile TBMM'deki makamında görüştü. Karahan, hazırladıkları dosyayı Kılıçdaroğlu'na verirken, "Sokağın dilini, nabzını sokağın diliyle getirdik" dedi.

Karahan, CHP İktidar Hareketi'nin, yüzlerce partili milletvekili adayının, CHP çatısı altında demokratik bir halk iktidarı oluşturabilmek adına sorumluluk yüklenerek bir araya gelip oluşturdukları ve sokaklarda çalışan bir hareket olduğunu söyledi. Raporda, bu hareketin bir "parti içi muhalefet hareketi" olmadığı, herhangi bir kişi, grup, platform ya da hareketin bileşeni ya da işbirlikçisi konumunda bulunmadığı vurgulandı. Raporda, değerlendirme ve önerilere yer verildi:

Acil müdahale

EKİPÇİLİK YAPANA MÜEYYİDE: Parti örgütlerimizde 'ekipçilik ve tarafçılık' anlayışının terk edilmesi bizzat Sayın Genel Başkan tarafından imzalanacak bir genelge ve görsel bir hitap ile örgütlere duyurulmalı, bu karara uymamakta ısrar eden örgütlere acil müdahale ve müeyyidelerin uygulanacağının kararlı bir şekilde ifadesi sağlanmalıdır.

DELEGELİK SİSTEMİ KALKSIN: Her hal ve şartta, her görev ve her makam mutlaka üyelerin katılımıyla yapılacak seçimle sonuçlanmalıdır. Üyelere; 'üyeliğin önemli bir görev olduğu' bilincine yönelik çalışmalar yapılmalı ve üyeliğin sadece delegeleri seçmek için oluşturulmuş bir görev olmadığı konusu işlenmelidir. Yanlış uygulamalara ve sonuçlara sebep olan delegelik sistemi kaldırılmalıdır.

DENGE KORUNMALI: Genel seçimlerin kazanılmasına yönelik çalışmalar içerisinde ittifaklar önemli ve gereklidir. İttifaklar yapılırken 'CHP sol düşünceden uzaklaşıyor, sağa kayıyor' algısı yaratılmamalı ve parti tabanındaki ideolojik düşüncelerin dengeleri korunmalıdır.

KÜRT SEÇMEN: Merkez sağ partiler ile yapılacak ittifaklarda partinin sol-sosyal demokrat değerlere bağlılığından koparılmadığı vurgulamasının yanında, HDP ve Kürt seçmen varlığını korkmadan, çekinmeden sosyal ve siyasal yaşamın gerçekliği ve bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesinin gerekliliği anlatılmalıdır. Türkiye'nin hali hazırda gerek bölgesel ve gerekse metropoller de 'belli bölgelerde kümelenmiş siyasal düşünce yapısına göre, müteddeyin-muhafazakar seçmen tabanının hassasiyetlerini bilmekle birlikte özellikle Kürt seçmen inisiyatifini ve temsiliyetini içinde yoğunluklu olarak barındırmayan ittifakların iktidar olma olanağı zayıftır' düşüncesi hakimdir.
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