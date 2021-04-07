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AA Genel Müdürlüğüne Serdar Karagöz atandı

Anadolu Ajansı'nda görev değişimi yaşandı; genel müdürlük görevine Şenol Kazancı'nın yerine Serdar Karagöz getirildi
 07 Nisan 2021 12:20
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AA Genel Müdürlüğüne Serdar Karagöz atandı

Anadolu Ajansı'nda Şenol Kazancı dönemi sona erdi.

2014 yılından bu yana Anadolu Ajansı Genel Müdürü olarak görev yapan Şenol Kazancı'nın yerine Serdar Karagöz atandı.

Anadolu Ajansı'nın yeni yönetim kurulu; Serdar Karagöz, Doç. Dr. İsmail Çağlar, Doç. Dr. Yusuf Özkır, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar ve Büşra Karaduman Aktuna'dan oluşuyor.
Memurlar.Net
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