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AA Genel Müdürlüğüne Serdar Karagöz atandı
Anadolu Ajansı'nda görev değişimi yaşandı; genel müdürlük görevine Şenol Kazancı'nın yerine Serdar Karagöz getirildi
|07 Nisan 2021 12:20
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Anadolu Ajansı'nda Şenol Kazancı dönemi sona erdi.
2014 yılından bu yana Anadolu Ajansı Genel Müdürü olarak görev yapan Şenol Kazancı'nın yerine Serdar Karagöz atandı.
Anadolu Ajansı'nın yeni yönetim kurulu; Serdar Karagöz, Doç. Dr. İsmail Çağlar, Doç. Dr. Yusuf Özkır, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar ve Büşra Karaduman Aktuna'dan oluşuyor.
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