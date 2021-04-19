1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sayıştay'dan müdür yardımcısı atamasında aylıklı öğretim elemanı şartı!

Sayıştay Başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesine yaptığı denetimlerde müdür yardımcılarının kanunen aylıklı olması gerektiğinden başka birimlerden yapılan atamaların mevzuata aykırılık teşkil ettiğini tespit etmiştir.
 19 Nisan 2021 12:00
+Aa- Yazdır
Sayıştay'dan müdür yardımcısı atamasında aylıklı öğretim elemanı şartı!

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda akademik yöneticilerden Rektör, Dekan, Müdür ve Bölüm Başkanının Yardımcı atamalarında ilgililerin "AYLIKLI" olması şart olarak koşulmuştur.

Buradaki temel amacın, diğer birimlerden geçici görevlendirme suretiyle bu görevlerin yürütülmesinin engellenmesi, akademik birimlerin yönetiminin mümkün olduğu sürece birimin kadrolu ve daimi elemanları tarafından yapılmasını sağlamaktır.

Ancak, çeşitli üniversitelerde ilgili yasa hükmü açık olması ve birimde aylıklı öğretim elemanı olmasına rağmen, farklı birimlerden aylık alan kişilerin geçici görevlendirme yoluyla Yardımcılık görevlerine atandıkları bilinmektedir.

Nitekim, Dokuz Eylül Üniversitesine yapılan denetimlerde Sayıştay Başkanlığı tarafından bu durum tespit edilerek, yedi farklı akademik birimde yapılan atamaların aylıklı öğretim elemanı şartını taşımadığı, farklı birimlerde görevlendirilen kişilerin atamalarının ilgili mevzuata aykırı olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca, 2547 sayılı Kanuna aykırı olarak yapılan görevlendirme sonucu enstitü ve yüksekokul müdür yardımcısı olarak atanan öğretim üyesinin müdür yardımcılığına bağlı idari ve mali haklardan yararlanmasının da mümkün olamayacağı belirtilmiştir.

BULGU 23: MEVZUATA AYKIRI ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI VE YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI ATAMALARININ YAPILMASI

Üniversite bünyesinde bulunan bazı Enstitülerde ve Yüksekokullarda Enstitü Müdür Yardımcısı ve Yüksekokul Müdür Yardımcısı atamalarının mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.

2547 sayılı Kanunun "Enstitüler" başlıklı 19'uncu maddesinin (b) bendinde aynen: "Madde 19 - a. .... b. Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur." denilmektedir.

Yine 2547 sayılı Kanunun "Yüksekokullar" başlıklı 20'nci maddesinin (b) bendinde aynen: "Madde 20- a. ... b. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur." hükmü yer almıştır.

2547 sayılı Kanunun 13, 16, 19 ve 20'nci maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; yönetim görevleri için belirli akademik unvanların öngörüldüğü ve genel olarak ilgili birimde görevli, aylıklı (kadrolu) personel olma şartının getirildiği, böylece Yasa koyucu tarafından yönetim görevlerinin liyakat sahibi ve belirli bilgi birikimine ulaşmış öğretim elemanlarınca yürütülmesinin amaçlandığı, ayrıca "birimde görevli aylıklı elemanları arasından" denilmek suretiyle birimdeki eğitim-öğretim sürecini ve sorunlarını bilen öğretim elemanlarının yerine, dışarıdan yapılabilecek atamaların önlenmek istediği anlaşılmaktadır.

Ancak; üniversitelerde öğretim elemanı açığı bulunmakta ve bu ihtiyaç 2547 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinde düzenlenen öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması hakkında hükümler uyarınca diğer üniversitelerden temin edilen öğretim üyeleri ile geçici olarak karşılanmaya çalışılmakta, yine bu çerçevede yönetici atamalarının yapılacağı ilgili birimde gerekli nitelikleri haiz yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmadığı durumlarda atamalar, kadrosu aynı üniversitenin diğer birimlerinde bulunan öğretim elemanları arasından yapılmakta, diğer birimlerde de gerekli nitelikleri taşıyan öğretim elemanı bulunmadığı durumlarda ise başka unvanlı öğretim üyeleri arasından atama yapılmaktadır.

Müdür Yardımcılığı görevinin; Üniversitenin diğer birimlerinden gelen öğretim üyeleri tarafından yürütüldüğü Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Yabancı Diller Yüksek Okulunda, yönetici olarak çalışabilecek yeterli sayıda kadrolu öğretim elemanı mevcut olup; mevzuat uyarınca söz konusu birimlerde müdür yardımcısı olarak bunlar arasından bir görevlendirme yapılması gerekirken:

a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılarından birinin Tıp Fakültesinin aylıklı öğretim üyeleri arasından,

b) Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcılarından birinin Güzel Sanatlar Fakültesinin, diğerinin de Devlet Konservatuvarının aylıklı öğretim üyeleri arasından,

c) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısının Mimarlık Fakültesinin aylıklı öğretim üyeleri arasından,

d) Eğitim Bilimleri Enstitüsünün Müdür Yardımcılarının ikisinin de Buca Eğitim Fakültesinin aylıklı öğretim üyeleri arasından,

e) Fen Bilimleri Enstitüsünün Müdür Yardımcılarından birinin Fen Fakültesinin aylıklı öğretim üyeleri arasından, diğerinin de Mühendislik Fakültesinin aylıklı öğretim üyeleri arasından,

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcılarından birinin Rektörlük Biriminin aylıklı öğretim üyeleri arasından ve

g) Yabancı Diller Yüksek Okulunun Müdür Yardımcılarından birinin de Buca Eğitim Fakültesinin aylıklı öğretim üyeleri arasından 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca atandığı görülmüştür.

Ancak 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi ile yapılan görevlendirmeler geçici olup, bu şekilde diğer birimlere atanan öğretim üyelerinin kadroları kendi birimlerinde kalmaktadır.

Bu nedenle; bu şekilde yapılan atamalar sonucu yapılan müdür yardımcısı görevlendirmelerinde Kanunun aradığı "birimde görevli aylıklı elemanları arasından atanma şartı" şartı gerçekleşmemektedir.

Diğer taraftan; 2547 sayılı Kanuna aykırı olarak yapılan görevlendirme sonucu enstitü ve yüksekokul müdür yardımcısı olarak atanan öğretim üyesinin müdür yardımcılığına bağlı idari ve mali haklardan yararlanması da mümkün olmayacaktır.

Bu nedenle hukuki ve mali sorunların ortaya çıkmasını engelleyecek nitelikte mevzuata aykırı işlemlerin düzeltilerek, atamaların 2547 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sayıştay'dan temsil, tören ve ağırlama giderleri ile ilgili kritik karar
18 Nisan 2021 06:45		 Zabıta birimine geçici görevlendirilen personele maktu fazla çalışma ücreti ödenir mi?
10 Nisan 2021 14:50
Mevzuata aykırı atamada imzası olmayan harcama yetkilisi kamu zararından sorumlu mudur?
07 Nisan 2021 00:04		 Sayıştay bütçeden saat hediyesine kamu zararı dedi
13 Mart 2021 19:11
İç denetçiler şube müdürlüğü yapabilir mi?
02 Mart 2021 14:02		 Belediye memuru, zabıta memuru olarak görevlendirilemez
28 Şubat 2021 16:53
Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti
24 Şubat 2021 00:02		 GYS'ye girmeden müdürlük kadrosuna atamada, kamu zararı belediye başkanından alınacak
15 Şubat 2021 10:04
Belediye başkanına, görevlendirme yazısı olmaksızın, harcırah ödenebilir mi?
13 Şubat 2021 00:01		 Geç ödenen elektrik faturasında, gecikme cezası bütçeden ödenebilir mi?
11 Şubat 2021 14:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:23 - Vaka sayıları sadece 6 ilde azaldı13:17 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:15 - Maskede fahiş fiyat artışı yapan 24 firmaya para cezası13:11 - Bilim Kurulu üyesinden 'kalabalıklar azaltılmalı' uyarısı13:05 - Tedbir uyarısı yaptığı koronadan hayatını kaybeden polis memuru için tören12:59 - Yargıtay'dan nafaka kararı: Eşine 'salak' diyen kadına nafaka yok
12:57 - 6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması12:52 - Ölümcül parazitin ismini Adana koydular12:50 - Aşırı kilolu veya zayıf olmak tekrarlayan düşük riskini artırıyor12:49 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - Karantinayı ihlal eden vatandaşa para cezası kesildi, yurda yerleştirildi12:33 - 2021-YDS/1 sorular ile cevap anahtarları yayımlandı
12:28 - PKK ve FETÖ operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı12:24 - 39 yaşındaki Milli Eğitim çalışanı korona virüse yenik düştü12:17 - Mersin'de belediye otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi12:16 - Kırşehirli çiftçi, bayrak sevgisini traktörüyle tarlasına yansıttı12:15 - Gün ortası döviz fiyatları
12:13 - Gaziantep'te darbedilen kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş
3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?
Bakan Dönmez paylaştı: Yüzde 97,9...
Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
Süresinde mal bildirimi vermeyen memur önce ihtar edilmeli
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
Kurumların, güvenlik soruşturması için yönetmelik çıkmasını beklemesi gerekiyor mu?
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle bağlantılı kayıp 4 dakika ihbarla ortaya çıktı
Çip krizi 2. elde fiyatları tetikliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bize özgü şakalar 3
kadınla erkeğin asansöre binmesi halvettir 4
kahve içerek zayıflamak 2
kripto 1
Günlük 1
tepkime 1
mavi su 1
yavan 1
unutulma hakkı 1
Gececi 3
SON İLANLAR
Marsilya Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Aşkabat Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Rotterdam Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 14 İşçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam