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Gelin kaynana canciğer oldular

Çocukları verici olamayınca gelin Reyhan Tokul, ameliyat korkusuna rağmen "ikinci annem" dediği kayınvalidesi için bıçak altına yattı ve ona şifa oldu
 08 Nisan 2021 07:20
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Gelin kaynana canciğer oldular

Duygulandıran canlıdan organ nakli hikayelerine bir yenisi eklendi. Karaciğer yağlanmasına bağlı ileri düzeyde karaciğer sirozu olan 65 yaşındaki Serpil Tokul, gelininden yapılan nakille hayata bağlandı. İstanbul'da yaşayan biri kız 3 çocuk annesi Serpil Tokul, 3 yıl önce halsizlik şikayeti ile doktora gitti. Verilen ilaçlarla bir müddet iyi olduktan sonra durumu kötüleşti; şikayetleri arttı. Aynı zamanda şeker hastasıydı. Bu defa gittiği hastanede Serpil Hanım'a alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması (NASH) teşhisi kondu. 3 yıl boyunca takip edildi. Ancak bu süreç içinde hastalığı siroza çevirdi. Karnı su toplamaya başlayınca nakil ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

ÇOCUKLARI BAĞIŞ YARIŞINA GİRDİ

Nakil için hemen hastaneye yatırılan Tokul için donör aranmaya başladı. Almanya'da gıda mühendisi olan kızı İlknur Ünal, annesine karaciğerini vermek için Türkiye'ye geldi. Her üç kardeş de annelerine donör olmak için birbirleriyle yarışıyordu. Kardeşler uygunluk için test verirken kardeşinin eşi Reyhan Tokul da verici olmak istediğini söyledi ve test yaptırdı. Çocukları varken aynı kandan olmayan birinin verici olamayacağını düşündükleri için gelinlerinin isteğini çok ciddiye almadıklarını söyleyen Serpil Hanım'ın kızı İlknur Ünal "Sonuçlar geldiğinde hepimiz çok şaşırdık. Çünkü annemin kan grubu A bizim ki, AB idi. Kan gruplarımız bile tutmadığı için biz verici olamıyorduk. Ancak gelinimiz Reyhan'ın hem kan grubu hem de karaciğer kapasitesi nakil için son derece uygundu. 25 senedir gelinden çok kardeş gibi oldu. Hepimiz çok duygulandık ona minnettarız" dedi. Beş yaşında bir çocuk sahibi olmasına rağmen, çocuğunu eşine bırakıp, annesi gibi bildiği kayınvalidesine karaciğerini veren Reyhan Tokul "Ameliyattan çok korkuyordum ama söz konusu Serpil annem olunca hiç düşünmeden bıçak altına yattım" diye konuştu.

ETİK KURUL KARARI İLE NAKİL YAPILDI;

Operasyonu gerçekleştiren İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, Serpil Tokul'un aşırı karaciğer yağlanmasına bağlı siroz hastalığı olduğunu belirterek "Siroza bağlı hem varis kanaması hem de karnında su sıvı birikmesi dediğimiz asit komplikasyonları vardı. Karnından 11 litre su alınmıştı. Hayatta kalması için nakil olması şarttı" dedi. Gelin Reyhan Tokul'un kayınvalidesine donör olabilmesi için Sağlık Bakanlığının etik kurulunun kararının gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Dinçkan "Organ nakline ihtiyaç halinde ailede kim olursa olsun donör olabilir. Bunun için en önemli şart gönüllü olmak ve tıbbi açıdan uygun bulunmak" dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK
Türkiye
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