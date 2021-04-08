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Bankaların finansman riski arttı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TCMB'de başkan değişiminin bankalar için finansman riski yarattığına dikkat çekti. Kuruluş, piyasalarda oynaklığın arttığına da işaret etti.
 08 Nisan 2021 07:55
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Bankaların finansman riski arttı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, yayımladığı bir araştırma raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'nda yaşanan değişiklik sonrasında Türk bankaları için refinansman riskinin arttığı belirtildi.

Kasım ve mart ayı arasındaki Ortodoks ve şeffaf para politikalarının risk primlerini azalttığını, sermaye girişini artırdığını belirten kuruluş, TCMB Başkanlığı'nda yaşanan değişiklikle beraber piyasadaki oynaklığın arttığını da belirtti.

DÖVİZ MEVDUATLARI

Fitch, bu atmosferin sonucu olarak Türk bankaları için finansman riskinin ve risk priminin yükseldiğine işaret ederken, Türk bankalarının döviz cinsinden borçlarının büyük bir kısmını oluşturan kısa vadeli borçların, piyasalardaki oynaklığa karşı, bankaları kırılgan hale getirdiğini de vurguladı.

ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg'in haberine göre, bankaların 2021 yılında yabancı para borç servisi yükümlülüklerinin, piyasaların 12 ay tamamen kapanması gibi uç bir durumda, 45-50 milyar dolar civarında olmasını bekleyen Fitch, 2020 yılında bankalardaki döviz mevduatlarının yüzde 20 arttığını ve bunun bankalara dış borcu ödemede yardımcı olduğunu vurguladı.

BORÇLAR ARTTI

2021'in ilk çeyreğinde bazı bankaların aktif olarak dış borçlanma miktarını artırdığı belirtilen raporda, dış borçlanma maliyetinin artmasıyla beraber bankaların döviz cinsinden ihraçlarının yakın vadede azalmasını bekledikleri ifade edildi. Fitch'in raporunda Türk Lirası'ndaki zayıflamanın ve yüksek enflasyonun devam etmesi halinde dolarizasyonun artabileceğine işaret edilirken, güvende somut bir zayıflama yaşanması durumunda istikrarsızlık yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Borsa getiride, altını tahtından indirdi

Mart ayında yıllık getiride BIST 100 endeksi, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 34.75 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım oldu. Böylece altın, yıllık getiride 16 ay sonra zirveden indi. Yıllık getiride, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 0.05, Euro yüzde 0.69, dolar yüzde 7.65, mevduat faizi (brüt) yüzde 15.95 ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) yüzde 20.34 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 12.87, Euro yüzde 12.14 ve dolar yüzde 4.28 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 5.09 ve DİBS yüzde 10.05 kaybettirdi.
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