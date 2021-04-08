Yufkacıya kaçan eltilerden sonra bir başka skandal!

Esra Erol'da ikisinin de ismi Hamide Duran olan iki elti, kocalarını terk edip, yufkacı Muammer isimli bir kişiye kaçtı. Yaşanan bu olayın ardından skandal bir olay daha Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bartın'dan kızı Gülsemin ile birlikte programa katılan Veysel Manav, 27 yıllık karısının Fikret Uğur adındaki adama kaçtığını söyledi. Milliyet'in haberine göre, biri resmi nikah biri dini nikah olmak üzere iki karısı daha bulunan kişiye kuma olarak kaçan Zeynep Manav'ın kızı şok bir iddiada daha bulundu.

"BENİ SİLİN, ÖLDÜ BİLİN"

Kızı Gülsemin annesinin başka bir adama kuma olarak kaçtığını söyleyerek Fikret Uğur'un çocuklarının "Anneniz babanızı babamla aldatıyor" diyerek olayı kanıtlayan fotoğraflar sunduğunu iddia etti. Gülsemin'in iddiasına göre anne Zeynep, "Bundan sonra beni silin, öldü bilin" dedi.

"BABAMIN YANINDAYIM" PARAYI DA ALIP KAÇTI

Gülsemin, annesi Zeynep Manav'ın bir adam için kendilerini terk ettiğini ama sebebini anlamadığını çünkü evde bir sorun olmadığını söyleyerek 2 kardeşi daha olduğunu belirtti. "Evde bir şiddet ya da geçimsizlik olsaydı her zaman annemin yanında olurdum" diyen Gülsemin, şu anda babasının yanında olduğunu çünkü annesinin her isteğini yerine getirdiğini söyledi.

Veysel Bey de, tüm yetkinin karısında olduğunu, ne dese olduğunu, eşinin Fikret Uğur isimli kişiye kaçtığını ama farklı evlerde kaldıklarını bildiğini söyledi. Veysel Bey Fikret Uğur'un ile birbirlerine gelip gittiklerini komşu olduklarını da sözlerine ekledi.

Telefonunu sürekli eşinden kaçıran Zeynep Manav, Fikret Uğur ile çekilmiş fotoğrafları bir süre sonra eşi Veysel'e de gösterdi. Telefonundaki fotoğrafları gösterdikten sonra ise iddialara göre çocuğu için biriktirilen parayı da alıp kayıplara karıştı.

''KOCANA UYKU İLACI VER''

2020 yılının Ekim ayından itibaren kendisinden haber alınmayan Zeynep Manav, aylar sonra canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Fikret Uğur adlı kişiyle kaçan kadın, "Eşim Veysel bana şiddet uyguladı o yüzden kaçtım. Fikret benim arkadaşım. Kocam Veysel bankadaki param için peşimde" dedi.

Kızı Gülsemin ise ''Anne para senin seğil biz onu kardeşim için biriktirdik'' dedi. Öte yandan Fikret Uğur'un Zeynep Manav'a, "Eşine uyku ilacı ver, 2 taneyi ez ve içir. Sabaha kadar uyanamaz" şeklinde mesaj attığı ve daha sonra buluştukları belirtildi.

"EVDEKİ KUMA BİZDEN BİRİ"

Öte yandan Fikret Uğur'un gelini de telefona bağlanarak Zeynep Manav hakkında konuştu. Kadriye hanım, "Zeynep hanım kayınpederimi baştan çıkardı. Bizim de hayatımızı mahvetti. Zeynep hanım uğruna kayınpederim bizi evden kovdu. Benim kayınpederim parmakla gösterilen bir insandı, ta ki bu kadın hayatına girene kadar. Evdeki kuma, bizim hayatımızdan biri. Kayınvalidemden farkı yok. Annemin kuması artık bizim ablamız" dedi.