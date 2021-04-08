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Manisa'da 4 gencin intiharında çarpıcı ifade!

Manisa'da 4 gencin ölü bulunması olayı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayda hem oğlu Ümit Zangal'ı hem de yeğeni Serkan Zangal'ı kaybeden aşçı Mustafa Zangal, 'Yeğenim Serkan çok başarılıydı. Böyle biri intihar eder mi! inanmıyorum' dedi
 08 Nisan 2021 08:52
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Manisa'da 4 gencin intiharında çarpıcı ifade!

Manisa'da 31 Ocak'ta bir tarlada 4 gencin ölü bulunması olayı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ümit Zangal'ın kanında 3, diğer 3 gencin kanında ise 4 çeşit uyuşturucu madde tespit edildi. Olayda hem oğlunu hem de yeğenini kaybeden Mustafa Zangal konuştu.

Mustafa Zangal, "Yeğenim Serkan Zangal Isparta'da inşaat mühendisliği okuyordu. Sınıf birincisiydi. Başarılı ve akıllı bir çocuktu. Oğlum Ümit de hedefleri hayalleri olan bir çocuktu. İkisi de uyuşturucu kullanmazdı. Ne olduysa Kestelli'deki köy evinde oldu. Başkaları çocuklara 3-4 çeşit uyuşturucu maddeyi içirdi. Bunlar tespit edilsin ve yargılansın istiyorum" dedi.

Ümit Zangal'ın annesi Naciye Çeneli (38), "Oğlum Ümit Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde 4 yıllık muhasebe bölümünde okuyordu. Olaydan bir gün önce ehliyet sınavına girmişti. Kazanmıştı. Otomobil almayı düşünüyordu. Gelecek hayali kuran birinin intihar etmesi mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

HAYALİ SUBAY OLMAK OLAN OKUL BİRİNCİSİ İNTiHAR EDER Mİ?

Ümit Zangal'ın annesi çay ocağı işleten Naciye Çeneli (38), "Oğlumun hayalleri vardı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde 4 yıllık muhasebe bölümünde okuyordu. Olaydan bir gün önce ehliyet sınavına girmişti. Kazanmıştı. Otomobil almayı düşünüyordu.

Çevresinde çok sevilen bir çocuktu. Herkes 'Ne kadar efendi ve düzgün bir çocuk yetiştirmişsin' derdi. Ayrıca teğmenlik sınavına girecekti. En büyük hayali subay olmaktı. Kısmet olmadı" dedi.

Ceyhan Torlak
Sabah
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