Kovid-19 hastasına ilk kez canlı donörlerden akciğer doku nakli yapıldı
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle akciğeri ağır hasar gören kadın hastaya, eşinden ve oğlundan alınan akciğer dokuları nakledildi.
|08 Nisan 2021 11:30
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Kyoto Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, 2020 sonunda Kovid-19'a yakalanan hastanın durumunun ağırlaştığı ve zatürre gelişen iki akciğerinin de fonksiyonunu kaybettiği bildirildi.
Hastanın, üç ay boyunca kalbin ve akciğerlerinin yaşamsal fonksiyonunu sürdürebilmesi için Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu tedavisi gördüğü, eşinin ve oğlunun bağışladığı akciğer dokularının, yaklaşık 11 saat süren operasyonla Kovid-19 hastası kadına nakledildiği belirtildi.
Operasyonun, akciğerleri hasar gören bir Kovid-19 hastasına canlı donörlerden yapılan ilk akciğer doku nakli olduğuna işaret edildi.
Bağışçıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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