1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güney beldesindeki belediye seçimine Gelecek Partisi de katılabilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde, 6 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimine, Gelecek Partisinin de katılabileceğine karar verdi.
 08 Nisan 2021 09:38
+Aa- Yazdır
Güney beldesindeki belediye seçimine Gelecek Partisi de katılabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, YSK, Güney beldesindeki seçimlere katılma yeterliliğine sahip 19 siyasi partiyi, 24 Mart tarihli kararıyla belirledi. Bu partiler arasında, "teşkilatlanma koşulunu sağlamadığı" gerekçesiyle Gelecek Partisinin bulunmaması üzerine parti yetkilileri YSK'ye başvurdu.

Partinin ilçe kongre kayıtlarının Yargıtay veri tabanında görünmediği, 41'in üzerinde il ve bu illerin en az 3'te bir ilçesinde teşkilatlanmanın tamamlandığı belirtilen başvuruda, yeterli sayıda ilçe kuruluşunun yapıldığı, tüm bu ilçelerin kongrelerinin ilçe seçim kurulu başkanlıkları nezaretinde gerçekleştirildiği anlatıldı.

Başvuruda, bazı ilçelerin kongre sonuçlarının ilçe kaymakamlıklarına geç bildirilmesi veya bazı kaymakamlık ve valilik il sivil toplum müdürlüklerinin sonuçları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına zamanında bildirmemesinin, bu sonuca sebebiyet vermiş olabileceği savunuldu.

- Karardan

Kurul, inceleme sonucunda, Gelecek Partisinin, 6 Haziran'daki Güney beldesi belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimine katılabileceğine hükmetti.

Kararda, partinin itirazı üzerine, kongre evraklarının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 31 Mart'ta gönderildiği, yeniden değerlendirme yapılarak, partinin teşkilat kütüğünün gönderilmesinin istendiği ifade edildi.

Gönderilen cevap yazısındaki listenin karşılaştırılması sonucunda, Gelecek Partisinin seçime katılmak için gereken teşkilatlanmayı tamamladığının belirlendiği bildirildi.

Kararda, partinin oy verme günü 6 Haziran'dan 6 ay öncesinde, illerin en az yarısında teşkilatlanmasını tamamladığı ve Güney beldesindeki belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimine katılma koşullarını taşıdığı belirtildi.

Daha önce Güney beldesindeki seçimlere 19 siyasi partinin katılma yeterliliğine sahip olduğuna hükmeden Kurulun son kararıyla seçimlere katılabilecek siyasi parti sayısı 20'ye yükseldi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çanakkale'de 2 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
08 Nisan 2021 09:19		 Yeni dönem başladı! Finansman şirketlerine Devlet garantisi
08 Nisan 2021 08:10
Kuşadası'nda otel lobisinde parti yapanlara polis baskını
08 Nisan 2021 07:36		 YÖK, eski rektöre aylıktan kesme cezası verdi
07 Nisan 2021 21:55
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
07 Nisan 2021 21:04		 Ankara'da hobi bahçelerinde yıkıma erteleme
07 Nisan 2021 21:01
Özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti
07 Nisan 2021 20:29		 Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi açılıyor
07 Nisan 2021 20:05
TOKİ'den Elazığ deprem konutları için ihale açıklaması
07 Nisan 2021 18:04		 Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
07 Nisan 2021 17:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:08 - Akıllı telefon harcamaları son bir yılda yüzde 50 arttı11:02 - Aksaray'da FETÖ'den yakalanan eski komiser yardımcısı tutuklandı11:01 - Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 14 gözaltı10:59 - Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 30 arttı10:59 - Başkentte halk ekmek ramazan ayında 1 liradan satılacak10:49 - Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
10:48 - İstanbul'da kuvvetli sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor10:48 - Altının gram fiyatı 458 lira seviyesinden işlem görüyor10:45 - Bilim insanları: İngiltere Pazartesi sürü bağışıklığına geçecek10:43 - Lüks site yönetiminden vatandaşlara 'olayı basına taşıdınız' cezası10:40 - Konya'da dedesini boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı10:37 - Türksat, 'Kariyer Söyleşileri'ni youtube kanalı üzerinden yapacak
10:29 - Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı10:28 - Kilis'te tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı10:25 - İkra Nur Tirsi'nin amca ve halası hakkında iddianame hazırlandı10:25 - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutant virüsün bulaşma süresini açıkladı10:25 - İzmir'de kamyonetle tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
10:19 - Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma mı geliyor?
Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli öğretmenlik ve sözlü sınavla ilgili karar
Yufkacıya kaçan eltilerden sonra bir başka skandal!
Komisyonda kabul edildi: Ücretsiz izne ayrılanlara 1500 TL destek
Öğretmenlerin sadece yüzde 10'u aşılandı
Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı
Manisa'da 4 gencin intiharında çarpıcı ifade!
Gelin kaynana canciğer oldular
Danıştay'dan TSK'da başörtülü personele vize
Soru hırsızı FETÖ bir de mülakat provası yapmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asude 1
story atmak 5
heder etmek 3
rehabilitasyon 1
ilk fotoğraf 1
oksimetre 1
Muhatap 1
ajans 1
imtiyaz 2
emare 1
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
OECD Daimi Temsilciliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı sözleşmeli 5 uzman personel alacak
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam