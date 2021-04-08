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İzmir'de kamyonetle tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kamyonetle konteyner yüklü tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
|08 Nisan 2021 10:25
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Selim Yıldırım'ın (27) kullandığı 35 PIL 22 plakalı kamyonet, D-300 kara yolu Akalan mevkisinde sağa dönmeye çalışan İbrahim Tez yönetimindeki 35 YK 176 plakalı konteyner yüklü tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Hasan Atlayan'ın (27) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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