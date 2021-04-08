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Kilis'te tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi öldü.
 08 Nisan 2021 10:28
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Kilis'te tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde Yusuf D. (27) ile baba Ü.D. (50) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.D, ruhsatlı silahıyla oğlu Yusuf D'ye ateş etti.

Ağır yaralanan oğul, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Ü.D. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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