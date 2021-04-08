Türksat, 'Kariyer Söyleşileri'ni youtube kanalı üzerinden yapacak
|08 Nisan 2021 10:37
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Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin tek uydu ve kablo TV operatörü Türksat AŞ, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle oluşturulan Yetenek Kapısı Kariyer Platformu etkinlikleri kapsamında "Türksat Kariyer Söyleşileri" düzenliyor.
Öğrencilere ve yeni mezunlara yönelik etkinlik, 9 Mayıs'ta yapılacak ve Youtube Türksat kanalından canlı yayınlanacak.
Öğrencilerin ve yeni mezunların kariyer gelişimleri için fırsatlar sunacak etkinlikte, Türksat faaliyet alanları hakkında bilgi paylaşımının yanı sıra şirketin işe alma süreçleri ve staj imkanlarına ilişkin bilgi verilecek.
Türksat'taki çalışma hayatının da betimleneceği etkinlikte, Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, şirketin genel müdür yardımcıları Metin Çavuşoğlu ve Selman Demirel katılımcılardan gelen soruları yanıtlayacak.
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