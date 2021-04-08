Bilim insanları: İngiltere Pazartesi sürü bağışıklığına geçecek
|08 Nisan 2021 10:45
|+Aa- Yazdır
İngiltere'nin önemli üniversitelerinden University College London (UCL) tarafından yapılan dinamik modellemeye göre İngiltere'nin sürü bağışıklığı eşiğini Pazartesi günü geçeceği açıklandı.
UCL tarafından yayınlanan araştırmaya göre, virüse karşı aşı yoluyla veya önceki enfeksiyonla korunan kişi sayısı 12 Nisan'da yüzde 73,4'e çıkacağı bildirilirken bu rakamın ülkeyi sürü bağışıklığına kavuşturmaya yetecek oran olduğu belirtildi.
İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu (ONS) tarafından yapılan ve 14 Mart'ı son gün olarak sayan araştırmada ise, İngiltere'deki kişilerin tarih itibarıyla yüzde 54'ünün virüse karşı antikor sahibi olduğu belirtilirken University College London (UCL) tarafından yapılan araştırma bu veriler yardımıyla gerçekleşti.
Araştırma raporunda 14 Mart'tan bu yana 7,1 milyon kişiye daha aşı uygulandığı belirtilirken, ülkede 24 gün içerisinde yaklaşık 100 bin yeni Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.
HER 10 KİŞİDEN BİRİ DOĞUŞTAN SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA SAHİP
Her 10 kişiden birinin daha önce gerçekleşen corona virüsler nedeniyle doğuştan bağışıklığı olduğu belirtilen araştırmada, diğer kişilerin de T hücreleri yoluyla bağışık olabileceğinin altı çizildi.
Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarından University College London profesörü Karl Friston, "Sürü bağışıklığı tahminleri beni şaşırttı" derken, "Bağışıklığı tetikleme açısından aşılamanın tahmini etkinliği hesaba katılırken, bu modele göre nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin bağışık olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
YETİŞKİNLERİN YARISINDAN FAZLASI BİR DOZ AŞI OLDU
İngiltere'de yetişkinlerin yüzde 50'sinden fazlasının en az bir doz Covid-19 aşısı aldığını hatırlatan Friston, "insanların yaklaşık yüzde 42'sinin virüse maruz kaldığı ve yüzde 10'unun da doğuştan virüse bağışıklığı olduğu tespitiyle aşılama oranlarıyla birlikte Pazartesi günü itibarıyla İngiltere sürü bağışıklığı eşiğini geçecek" ifadelerini kullandı.
Telegraph'ın haberinde University College London (UCL) tarafından yapılan yeni araştırmanın daha önce Imperial College tarafından yayınlanan ve Mart ayı sonuna kadar nüfusun sadece yüzde 34'ünün bağışıklık üreteceğini öne süren modellemeyle tam bir tezat oluşturduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Lüks site yönetiminden vatandaşlara 'olayı basına taşıdınız' cezası
08 Nisan 2021 10:43
|Konya'da dedesini boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı
08 Nisan 2021 10:40
|Kilis'te tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı
08 Nisan 2021 10:28
|İzmir'de kamyonetle tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
08 Nisan 2021 10:25
|İkra Nur Tirsi'nin amca ve halası hakkında iddianame hazırlandı
08 Nisan 2021 10:25
|Meteorolojiden Kastamonu ve Sinop için fırtına, sağanak ve kar uyarısı
08 Nisan 2021 09:45
|Konya'da tıra çarpan minibüsün sürücüsü öldü
08 Nisan 2021 09:28
|Mersin'de tarihi eser niteliğinde 56 sikke ve 7 obje ele geçirildi
08 Nisan 2021 09:18
|Manisa'da 4 gencin intiharında çarpıcı ifade!
08 Nisan 2021 08:52
|Tacizci şoföre şaka gibi ceza
08 Nisan 2021 08:28