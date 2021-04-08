1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk SİHA'ları Alman ordusunda şok etkisi yarattı

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurt Allgemeine Zeitung, Azerbaycan tarafından kullanılan Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), 190'dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etmesiyle ilgili haberlerin Alman ordusunda şoka neden olduğunu yazdı.
 08 Nisan 2021 13:35
+Aa- Yazdır
Türk SİHA'ları Alman ordusunda şok etkisi yarattı

FAZ'daki makalede, Türk SİHA'larının Azerbaycan'daki başarılarının Alman ordusunu önlem almaya zorladığı ifade edildi.

Savunma Bakanlığının, Alman ordusunun hava savunma sisteminin SİHA'ları önleme konusunda yetersiz olduğunu kabul ettiği vurgulandı.

Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in bu sıkıntıyı aşmak amacıyla bir bütün olarak hava savunma sistemini yeniden tasarlamak için birtakım öneriler hazırladığı kaydedildi.

Almanya'nın 2013 yılında hava savunma sistemine ihtiyaç görmediği için herhangi bir modernizasyona gitmediği belirtilen makalede, "Şimdi, SİHA saldırılarının tehdidi nedeniyle acilen hava savunma sisteminin değiştirilmesine ihtiyacı var. Silahlı kuvvetler mükemmel durumda değil. Ancak Alman ordusunun SİHA saldırılarına karşı neredeyse savunmasız olduğunun kabulü sürpriz oldu." ifadeleri kullanıldı.

Makalede, çatışmalar sırasında İsrail ve Türkiye tarafından üretilen Azerbaycan SİHA'ları, 190'dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etti. Ermeni askerleri saldırılara karşı savunmasız oldukları için morallerini bozdu. Bununla ilgili haberler, Alman ordusunda şoka neden olmuştu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Almanya'da Amerikan Patriot Bataryası bulunduğu ancak bunların hızlı bir şekilde modernize edilmesi gerektiği vurgulanan makalede, bunun da 600 milyon avro maliyeti olacağının hesaplandığı belirtildi.

Ayrıca şu anda Savunma Bakanlığının 13 milyar avroyu aşan bir değere sahip olan modern bir Alman hava savunma sistemi (TLVS) için planları olduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı
08 Nisan 2021 10:29		 Brezilya'da yeni Covid-19 varyantı:18 mutasyonunun birleşiminden oluşuyor
08 Nisan 2021 08:16
EMA'dan 'AstraZeneca aşı' açıklaması: Fayda-risk dengesi olumlu
07 Nisan 2021 18:19		 Bilim insanları havadan DNA topladı: Korona'da yeni bir dönemi başlatabilir
07 Nisan 2021 17:07
Alman basını: TOGG, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor
07 Nisan 2021 16:32		 Kuzey Kore'den DSÖ'ye şaşırtan rapor: Koronavirüs vakasına rastlanmadı
07 Nisan 2021 12:05
AstraZeneca, çocuklar üzerindeki denemelerini durdurdu
06 Nisan 2021 23:20		 Forbes dergisi en zengin 10 Türk'ü açıkladı
06 Nisan 2021 17:10
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportuna sıcak bakmıyoruz
06 Nisan 2021 16:35		 Pfizer, aşı paraları ödemediği için, İsrail'e aşı sevkiyatını durdurdu
06 Nisan 2021 15:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - AYM'den 6755 sayılı OHAL tedbirleri kanununa kısmi iptal15:11 - Öğretmenler yumurta satarak 18 öğrenciye burs sağladı15:07 - Merkez Bankası rezervleri 3 milyar 194 milyon dolar azaldı15:03 - Nisanın ilk haftasında vaka sayılarında ilkler yaşandı14:51 - MEB'den 29 ile 34 bin 445 tablet bilgisayar14:49 - KİPTAŞ'tan Eyüpsultan'daki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili açıklama
14:46 - Meteoroloji uyardı: İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor14:43 - Sincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu, Komisyonda kabul edildi14:30 - Karantinada olması gerekirken otobüste yakalanan kişiye 4 bin 50 lira ceza14:25 - FETÖ'nün Bank Asya'yı ayakta tutmak için başvurduğu yöntemler iddianamede14:22 - Vaka sayılarının arttığı İzmir'de filyasyon ekipleri yoğun mesaide14:19 - MB Para Politikası Kurulu'na yeni atama
14:10 - YDS/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı14:06 - Şehit pilot Yüzbaşı Gençcelep'in naaşı toprağa verildi14:05 - 7 başlıkta emekli kamu personeline ödenen bayram ikramiyelerine dair bilgiler13:57 - Antalya'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası13:53 - Eren-10 Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 10'a yükseldi
13:51 - CHP'li Tanrıkulu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında 'durma' kararı verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma mı geliyor?
Görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın'dan açıklama
Bilim Kurulu, 1 ay sonra yüz yüze toplanıyor
Yufkacıya kaçan eltilerden sonra bir başka skandal!
Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli öğretmenlik ve sözlü sınavla ilgili karar
Piyasalar TCMB faiz kararına odaklanlandı
Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı
Bilim insanları: İngiltere Pazartesi sürü bağışıklığına geçecek
Öğretmenlerin sadece yüzde 10'u aşılandı
Komisyonda kabul edildi: Ücretsiz izne ayrılanlara 1500 TL destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeki insanların uyuyamaması 4
paradise 1
kadıköy süreyya sineması 2
daralmak 2
kese kağıdı 3
güzaf 1
Mizan 1
tek geçmek 1
story atmak 5
muaf 3
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
OECD Daimi Temsilciliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı sözleşmeli 5 uzman personel alacak
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam