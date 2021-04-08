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Öğretmenler yumurta satarak 18 öğrenciye burs sağladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ortaokul öğretmenleri okulun kümese çevirdikleri kömürlüğünde yetiştirdikleri tavuklardan elde ettikleri yumurtaları satarak 18 öğrenciye 150'şer TL olmak üzere toplamda 2 bin 700 TL burs sağladı.
 08 Nisan 2021 15:11
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Öğretmenler yumurta satarak 18 öğrenciye burs sağladı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Sandıklı ilçesi Barbaros Ortaokulunda Uygulama Bahçesi Projesi kapsamında oluşturulan tavuk kümesini inceledi. Barbaros Ortaokulu öğretmenleri Uygulama Bahçesi Projesi kapsamında atıl durumdaki kömürlüğü kümese çevirdi. Öğretmenler besledikleri tavukların yumurtalarından elde ettikleri gelirle 18 öğrenciye burs sağladı. Öğrenci başı 150 TL olmak üzere toplam 2 bin 700 TL burs verildi. Okulda 40 tavukla başlanan tavukçuluk girişimi, 300 tavuğa çıkarken günde 250'nin üzerinde yumurta alınmaya başladı.

Yalçın beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil ve Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ile Barbaros Ortaokulu'ndaki kümes çalışmasını inceleyerek Okul Müdürü Salih Bulut'tan çalışma hakkında bilgi aldı.

"Proje öğrencilerimizde yardımlaşma duygusunu da geliştiriyor"

İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Yalçın, proje sayesinde öğrencilere doğa ile hayvanlarla daha fazla etkileşimde bulunma fırsatı sunulduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda öğrencilerimiz hem sorumluluk alıyor hem de içlerindeki doğa ve hayvan sevgisi artıyor. Bu projelerle beraber okullarımız daha ilgi çekici hale geliyor ve öğrencilerimize kendi bahçelerindeymiş hissi veriyor. Ayrıca projelerimizden elde edilen gelirin tekrardan muhtaç öğrencilere ve okula dönmesi öğrencilerimizde yardımlaşma duygusunu da geliştiriyor. Bu projelerin ilimiz okullarında artmasını istiyor ve destekliyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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