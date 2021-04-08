Öğretmenler yumurta satarak 18 öğrenciye burs sağladı
|08 Nisan 2021 15:11
|+Aa- Yazdır
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Sandıklı ilçesi Barbaros Ortaokulunda Uygulama Bahçesi Projesi kapsamında oluşturulan tavuk kümesini inceledi. Barbaros Ortaokulu öğretmenleri Uygulama Bahçesi Projesi kapsamında atıl durumdaki kömürlüğü kümese çevirdi. Öğretmenler besledikleri tavukların yumurtalarından elde ettikleri gelirle 18 öğrenciye burs sağladı. Öğrenci başı 150 TL olmak üzere toplam 2 bin 700 TL burs verildi. Okulda 40 tavukla başlanan tavukçuluk girişimi, 300 tavuğa çıkarken günde 250'nin üzerinde yumurta alınmaya başladı.
Yalçın beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil ve Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ile Barbaros Ortaokulu'ndaki kümes çalışmasını inceleyerek Okul Müdürü Salih Bulut'tan çalışma hakkında bilgi aldı.
"Proje öğrencilerimizde yardımlaşma duygusunu da geliştiriyor"
İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Yalçın, proje sayesinde öğrencilere doğa ile hayvanlarla daha fazla etkileşimde bulunma fırsatı sunulduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda öğrencilerimiz hem sorumluluk alıyor hem de içlerindeki doğa ve hayvan sevgisi artıyor. Bu projelerle beraber okullarımız daha ilgi çekici hale geliyor ve öğrencilerimize kendi bahçelerindeymiş hissi veriyor. Ayrıca projelerimizden elde edilen gelirin tekrardan muhtaç öğrencilere ve okula dönmesi öğrencilerimizde yardımlaşma duygusunu da geliştiriyor. Bu projelerin ilimiz okullarında artmasını istiyor ve destekliyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Balıkesir'de Fatma öğretmen kalbine yenik düştü
08 Nisan 2021 12:43
|Öğretmenlere 'koronavirüslü öğrenci' nöbeti
07 Nisan 2021 19:08
|Koronavirüs tedavisi gören öğretmen yaşamını yitirdi
06 Nisan 2021 23:22
|Öğretmenin paylaşımı tepki çekmişti! Açıklama yapıldı
05 Nisan 2021 23:38
|Gündüz öğretmen, akşam şampiyonluk için ter döküyor
04 Nisan 2021 15:47
|Öğrenci olduğu kursa usta öğretici olarak döndü
04 Nisan 2021 11:41
|Öğretmenlerde Kovid-19 tespit edilen köy karantinaya alındı
03 Nisan 2021 23:59
|Öğretmen baktığı 7 köpek ve 11 kedi için 'Laborant ve Veterinerlik' bölümünü bitirdi
03 Nisan 2021 12:33
|Genç öğretmen kansere yenik düştü
02 Nisan 2021 18:08
|Nefes borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
31 Mart 2021 22:04