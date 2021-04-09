166 km uzaklıktaki beldeye görevlendirmeye iptal kararı
Konya Bölge İdare Mahkemesi, Antalya Büyükşehir Belediyesinin sendikasından istifa etmediğim için 166 km uzaklıktaki beldeye sürgün uygulamasını iptal etti.
|09 Nisan 2021 00:03
|+Aa- Yazdır
Antalya Büyükşehir Belediyesinde yaşanan olayda bir bilgisayar işletmeni, Mart 2019'daki yerel seçimler sonrasında, 166 km uzaklıktaki bir beldeye atanmıştır. Bilgisayar işletmeni annesinin sağlık raporunu ibraz etmesine rağmen idare mahkemesi işlemi iptal etmemiştir.
İstinaf üzerine dosyayı inceleyen Konya Bölge İdare Mahkemesi, yapılan işlemin atama mı, görevlendirme mi olduğu belli olmadığından, işlemin iptaline karar vermiştir.
İŞTE MAHKEME KARARI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Danıştay'dan TSK'da başörtülü personele vize
08 Nisan 2021 08:26
|Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
07 Nisan 2021 08:39
|Yargıtay'dan sonra Danıştay'da emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi
05 Nisan 2021 12:54
|Kapatılan bölümde görevli öğretim üyelerinin kadrolarının aktarılmasında idarenin takdir hakkı!
05 Nisan 2021 00:10
|İade olan personele sendika üyelik ikramiyeleri ödenir
04 Nisan 2021 15:47
|3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar
03 Nisan 2021 00:05
|Danıştay: Güvenlik soruşturması için yasa şart
02 Nisan 2021 08:50
|Doktora yapmak için görevlendirilen araştırma görevlisine harcırah ödenir mi?
02 Nisan 2021 00:08
|Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
01 Nisan 2021 00:06
|PTT'deki güvenlik soruşturması düzenlemesine YD kararı
31 Mart 2021 11:37