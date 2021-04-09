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166 km uzaklıktaki beldeye görevlendirmeye iptal kararı

Konya Bölge İdare Mahkemesi, Antalya Büyükşehir Belediyesinin sendikasından istifa etmediğim için 166 km uzaklıktaki beldeye sürgün uygulamasını iptal etti.
 09 Nisan 2021 00:03
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166 km uzaklıktaki beldeye görevlendirmeye iptal kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesinde yaşanan olayda bir bilgisayar işletmeni, Mart 2019'daki yerel seçimler sonrasında, 166 km uzaklıktaki bir beldeye atanmıştır. Bilgisayar işletmeni annesinin sağlık raporunu ibraz etmesine rağmen idare mahkemesi işlemi iptal etmemiştir.

İstinaf üzerine dosyayı inceleyen Konya Bölge İdare Mahkemesi, yapılan işlemin atama mı, görevlendirme mi olduğu belli olmadığından, işlemin iptaline karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

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