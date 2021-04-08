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Mahalleli tarihi eserlerin müzeye taşınmasına izin vermedi

Tarihi eserlerin götürülmek istenmesine tepki gösteren bazı mahalle sakinleri, caminin önünü traktör ve iş makineleriyle kapattı. Görevliler, jandarma ekiplerinin nezaretinde cami ve çevresinde incelemelerini sürdürüyor
 08 Nisan 2021 17:35
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Mahalleli tarihi eserlerin müzeye taşınmasına izin vermedi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ev, duvar ve çeşme yapımında kullanıldığı belirlenen arkeolojik eserlerin müzeye taşınmasına engel olmak isteyen mahalle sakinleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı.

Osmankalfalar Mahallesi'ndeki caminin çevresindeki duvarda yer alan arkeolojik eserlerin Elmalı Müzesi'ne taşınması için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze görevlileri jandarmalar eşliğinde bölgeye geldi.

Tarihi eserlerin götürülmek istenmesine tepki gösteren bazı mahalle sakinleri, caminin önünü traktör ve iş makineleriyle kapattı. Jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi.

Mahalle sakinleri, tarihi eserlerin kendi ilçelerine ait olduğunu, Elmalı'ya götürülmesini istemediklerini söyledi.

Görevliler, jandarma ekiplerinin nezaretinde cami ve çevresinde incelemelerini sürdürüyor.

- Bölgede çalışma yapılmıştı

Korkuteli ilçesi Osmankalfalar Mahallesi'ndeki caminin çevresindeki duvarda arkeolojik eserlerin kullanıldığı bilgisi üzerine Elmalı Müze Müdürlüğü harekete geçmiş, yapılan incelemede caminin çevre duvarları, sokak araları ve bazı evlerin duvarlarında, mezar kapağı, yazıtlı mezar yapıtı, yazıtlı sütun parçaları ve mimari eserlerden oluşan toplam 25 taşınmaz kültür varlığına rastlanılmıştı.

Bu eserlerin, mahallenin 1,5 kilometre güneybatısında yer alan, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18 Ocak 2016'da birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan ettiği antik yerleşimden kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce taşındığı tespit edilmişti.

Çeşme alınlığına da monte edilen 3 yazıtlı yapıt ile lahit kapağı, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden uzman ekip tarafından sökülmüş, diğer 21 eserin de Elmalı Müzesine taşınmasına karar verilmişti.
Anadolu Ajansı
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