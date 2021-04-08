İçişleri Bakanı Soylu'ya sosyal medyadan hakaret eden kişiye dava
Kayseri'de bir kişi hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.
|08 Nisan 2021 17:39
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, H.T. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan hazırlanan iddianame 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Sanık H.T, sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.
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