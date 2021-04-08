Kdz. Ereğli Jandarma Komutanı FETÖ'den açığa alındı
Zonguldak'ın Ereğli İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.
|08 Nisan 2021 20:31
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Bayram D. TSK içerisindeki muvazzaf subaylara yönelik FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah açığa alındı. Bayram D. geçtiğimiz yıl Çaycuma ilçesinde görev yaparken Ağustos ayında Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Bölük Komutanı olarak atanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
07 Nisan 2021 10:51
|Sarıklı amirale ihraç yolu
07 Nisan 2021 09:18
|Kadınların videosunu çeken polis memuru açığa alındı
03 Nisan 2021 15:22
|HSK'dan, Bahçeli için 'gelmediği takdirde zorla getirme' isteyen hakime inceleme
31 Mart 2021 09:35
|HSK başmüfettişi o savcının ihracını istedi
29 Mart 2021 09:02
|Atatürk heykeli kaidesine yazılan yazılara soruşturma
28 Mart 2021 20:44
|Muratpaşa Belediyesindeki 'ATM memurları' için soruşturma izni verildi
28 Mart 2021 10:23
|Kaymakamın tavrı tepki çekmişti... İçişleri kaymakam hakkında soruşturma açtı
27 Mart 2021 20:01
|Bilecik Belediye Başkanı: Öğretmen ve polisleri hedef almadım
26 Mart 2021 17:27
|Tarikat merkezindeki amiral iddiasına inceleme
26 Mart 2021 13:28