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Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski çok düşük

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.
 08 Nisan 2021 20:45
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Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski çok düşük

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, "Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla Kovid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir ama bulgular, bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösteriyor." dedi.

CDC, güncellediği kılavuzunda, Kovid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.
Anadolu Ajansı
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