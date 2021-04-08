AİHM'den aşı karşıtlarına kötü haber
|08 Nisan 2021 21:10
|+Aa- Yazdır
AİHM, zorunlu tutulan bazı aşıları çocuklarına yaptırmayan ve bu yüzden ceza alan Çekyalı iki ailenin, 2013 ve 2014'te yaptığı itiraz başvurusuna ilişkin kararını açıkladı. Çekya'da 9 hastalığa karşı çocukları aşılamanın zorunlu olmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) özel hayata saygı hakkına ilişkin maddesini ihlal etmediği ifade edilen kararda, çocuklara geçerli sebep olmadan aşı vurulmaması halinde ebeveynlerine para cezası verilebileceği ve aşı olmayan çocukların anaokullarına gidemeyeceği belirtildi.
PARA CEZASI
Kararda, Çekya tarafından, çocuklarına zorunlu aşıyı yaptırmadığı gerekçesiyle ailelerden birine verilen para cezasının "aşırıya" kaçmadığı, diğer çocuğun ise anaokuluna kabul edilmemesinin cezai değil önleyici tedbir olduğu kaydedildi.
Mahkeme, "demokratik toplumlarda" belirli hastalıklar için çocuklara zorunlu kılınan aşının gerekli olduğu yönünde karar verdi.
AİHM özel hukukçusu Nicolas Hervieu, "Bu karar, mevcut (yeni tip koronavirüs) Kovid-19 salgınında belirli koşullar altında zorunlu aşılama olasılığını doğruluyor." yorumunu yaptı.
Çekya'da 2003'te bir aileye, yasal olarak zorunlu olmasına rağmen 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğuna bazı aşıları yaptırmayı reddettiği gerekçesiyle para cezası verilmişti. Bir başka ailenin de 2006'da çocuğuna bazı aşıları yaptırmayı kabul etmemesi üzerine çocuk anaokuluna kabul edilmemişti.
Her iki aile, verilen kararlara mahkemelerde itiraz etmiş ancak itirazları kabul edilmemişti. Aileler, bunun üzerine 2013 ve 2014'te AİHM'ye başvurmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski çok düşük
08 Nisan 2021 20:45
|Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı
07 Nisan 2021 21:32
|Vaka sayısı 50 bine dayandı
06 Nisan 2021 20:06
|Vaka sayıları açıklandı: 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı
05 Nisan 2021 18:59
|Günlük vaka sayısı 40 bine yaklaştı
31 Mart 2021 20:26
|Johnson & Johnson, Avrupa'ya aşı sevkiyatına başlayacak
29 Mart 2021 21:49
|Vaka sayısı 32 bini geçti
29 Mart 2021 20:51
|Vaka sayısı 30 bini geçti
27 Mart 2021 19:01
|Ameliyatı planlanmış hastalara aşısı önceliği önerisi
25 Mart 2021 23:40
|Vaka sayıları açıklandı: 157 hasta yaşamını yitirdi
25 Mart 2021 22:23