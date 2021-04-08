Samsun'da ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplanarak Kovid-19 salgını nedeniyle bir dizi tedbir aldığı kaydedildi.

Kovid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulunca yayınlanan risk haritasında Samsun'un çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasında bulunduğuna dikkati çekilen açıklama, şöyle devam etti:

"Salgının yayılmasını önlemek ve halkımızı hastalığın istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla ilimiz genelinde eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili 12 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yeni tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ilimizde vaka sayısında artışın önlenmesi amacıyla resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesi, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitime devam edilecektir. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullarının yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin de devam etmesi kararı alınmıştır."

Açıklamada, okul öncesi eğitim kurumlarında (bağımsız anaokulu) ve okul bünyesinde bulunan ana sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerine devam edeceği vurgulanarak, "8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme, yetiştirme kursları ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda uzaktan eğitime devam edilecektir." ifadesine yer verildi.