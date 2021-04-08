Samsun'da ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verildi
|08 Nisan 2021 22:15
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplanarak Kovid-19 salgını nedeniyle bir dizi tedbir aldığı kaydedildi.
Kovid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulunca yayınlanan risk haritasında Samsun'un çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasında bulunduğuna dikkati çekilen açıklama, şöyle devam etti:
"Salgının yayılmasını önlemek ve halkımızı hastalığın istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla ilimiz genelinde eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili 12 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yeni tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ilimizde vaka sayısında artışın önlenmesi amacıyla resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesi, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitime devam edilecektir. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullarının yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin de devam etmesi kararı alınmıştır."
Açıklamada, okul öncesi eğitim kurumlarında (bağımsız anaokulu) ve okul bünyesinde bulunan ana sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerine devam edeceği vurgulanarak, "8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme, yetiştirme kursları ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda uzaktan eğitime devam edilecektir." ifadesine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi
08 Nisan 2021 22:38
|Bilim Kurulu, 1 ay sonra yüz yüze toplandı
08 Nisan 2021 19:04
|Kastamonu'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi
08 Nisan 2021 18:33
|Öğretmen ve personelde korona çıktı, 3 okulda eğitime ara verildi
08 Nisan 2021 17:48
|Nişana katılan 100 kişi korona oldu, 75 ev karantinada
08 Nisan 2021 16:47
|Hakkında güvenlik soruşturması yapılacak 14 grup kamu personeli
08 Nisan 2021 15:59
|MB Para Politikası Kurulu'na yeni atama
08 Nisan 2021 14:19
|Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
08 Nisan 2021 12:04
|TBMM'de Kovid-19 önlemi: Ziyaretçi yasağı getirildi
08 Nisan 2021 11:26
|Güney beldesindeki belediye seçimine Gelecek Partisi de katılabilecek
08 Nisan 2021 09:38