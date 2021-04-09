En radikal tedbirleri alalım
|09 Nisan 2021 07:02
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Uzmanlara göre virüsün yeni varyantları daha kolay bulaştığı için hareketliliğin en aza indirilmesi gerekiyor. Gençler ve yaşlılara sokak kısıtlaması, okullarda uzaktan eğitime geçilmesi, restoranların paket servisle sınırlandırılması, esnek mesai, şehirlerarası yolculuklara sınırlama ve toplu taşımaya düzenleme gündeme gelebilir.
Kovid-19'la mücadelede 'örnek ülke'den merkez ülke konumuna gelme tehlikesi yaşayan Türkiye'de, çare olarak geçen yıl başarıyla tecrübe edilen "2020 tedbirleri" hatta tam kapanma formülü gündeme geldi. 1 Mart'ta başlatılan normalleşme toplum tarafından yanlış algılanınca 17 milyonu aşan aşılamaya rağmen vaka sayıları zirveyi gördü.
Ramazan ayının virüsle mücadelede yeni bir fırsata çevirmek için fırsat olduğu kaydediliyor. Sıkı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.
GELEBİLECEK ÖNLEMLER ŞÖYLE:
Kalabalık ortamlarda hareketliliğin azaltılması, taşıyıcılığa karşı 20 yaş
altı gençlerin ve aşılanmalarına rağmen 65 yaş üzeri vatandaşların korunması
için saat kısıtlaması tedbiri öne çıkıyor. Tüm kademelerde yeniden uzaktan eğitime
geçilmesi de alınabilecek bir diğer önlem. Özellikle yeme içme sektörünün yeniden
paket servisine geçmesinin vaka sayılarında bir düşüşü beraberinde getireceği
belirtilirken esnek mesai, kamuya kademeli mesai gibi formüller hatırlatılıyor.
Bulaşma riskine ve yayılımına karşı da iller arası seyahatlerde kısıtlamalar
ve şehir için toplu taşımada düzenlemenin şart olduğu konuşuluyor. En radikal
tedbir olarak ise birkaç hafta tam kapanma.
TEDBİRLİ BİR RAMAZAN 'İYİLEŞTİRİR'
Ramazan ayında vaka sayıları kontrol edilemezse bu kez yaz dönemin en üst tedbirlerin gündeme alınması bekleniyor. Yurt içi seyahatler başta olmak üzere, uzaktan eğitim-öğretim, restoranlar-kafelerin tamamen kapanması, cemaatle kılınan namazların yeniden yasaklanması, 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının tekrar gelmesinin kaçınılmaz olacağı bildiriliyor. Yine vatandaşların en çok uğradığı işletmelerin başında gelen berber, kuaför ve güzellik salonların durumları, toplu taşıma araçlarına yeni düzen, gıda marketlerinin çalışma saatleri gibi ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden uygulanması gündemimizde olacak. Uzmanlar, tedbirli geçecek bir Ramazan'ın vaka sayılarını ve ölümleri azaltacağını, bu durumun da sağlıklı bir normalleşmeyi yeniden getirebileceğini değerlendiriliyor.
Ramazan'ı fırsata çevirelim
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, yaklaşan Ramazan ayının vakaların düşürülmesi
açısından fırsat olabileceğini belirtti. Ramazan ayında tüm ülkede tam kapanma
uygulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, "Türkiye için Ramazan
ayını şans olarak görüyorum. Ramazan ayındaki bu süreyi çok iyi kullanmamız
hem baharımızı hem yazımızı kurtarmamız gerekiyor. Ramazan ayında birçok sektörün
faaliyetlerinde yavaşlama oluyor. Bunu fırsat bilip insanların daha fazla kurallara
uymasını hatta bazı kapanma uygulamaları da yapılabileceğini düşünüyorum. Bunun
yapılmaması durumunda sayılarımız artmaya devam edecek. Ölüm sayısı günlük 211
gibi ciddi bir sayıya ulaştı. Önlem alınmaması durumunda bu sayıların kendiliğinden
aşağı inme şansı yok" dedi. Geçen yıl tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma yasaklarının
vakaların kontrol edilmesinde önemli etkisi olduğunu ifade eden Aydın, "Geçtiğimiz
yıl uygulanan kapanmalarla sayıların ciddi şekilde kontrol edilebildiğini göstermiştik.
Şimdi sadece hafta sonu kapanmayla bu sayılarla mücadele etmek çok zor. Ancak
tam kapanmayla sayılar inişe geçer" diye konuştu.
Bilim Kurulu toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Ramazan ayı içerisinde ek tedbirlerin alınabileceğini söyledi. Özellikle son dönemde vakaların yoğunlaştığı yaş grubunun 20 ile 59 yaş arası olduğunu vurgulayan Kayıpmaz, "Yani artık gençlerimiz, üretken nüfusumuz daha çok tehlike altında diyebiliriz. Ülkemizde diğer aşılar temin edildikçe meslek ve riskli gruplardan başlayarak genç yaştaki kişilerin de aşılamasına devam edilecek. Ramazan ayı içerisinde kritik günler bizi bekliyor diyebiliriz." dedi. "Aşılamayı yaparken bir yandan da alınacak olan tedbirlerle Ramazan Bayramı'nda şu anda olduğumuzdan çok daha iyi bir konumda olabiliriz" diyen Kayıpmaz, şunları söyledi: "Ramazan ayı içerisinde de ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir. Bilim Kurulu toplantısında ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye yönelik tedbirler gündeme gelecek. Sayın Bakanımız tarafından kabineye sunulacak. Pandemi el birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir süreç."
Yasemin Asan
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