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Kayseri'de düğünde çıkan kavgada damat yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada damat, pasta kesiminde kullanılan bıçakla yaralandı.
|09 Nisan 2021 08:30
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Belsin Anafartalar Mahallesi'ndeki düğün salonunda aralarında husumet olduğu öğrenilen damat O.G. ile gelinin kardeşi M.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, düğünde kesilecek pastanın yanındaki bıçakla damadı elinden yaralandı.
Olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Yaralı damat ile panik yaşayan gelin, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yakalanan M.K, mağdur tarafın şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.
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