FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonu: 15 gözaltı
Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi
|09 Nisan 2021 08:59
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan, zabıt katibi, yazı işleri müdürü ve infaz koruma memurlarının da arasında olduğu 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçlerince, farklı adliye ve ceza infaz kurumlarında görevli olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Zanlılardan bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.
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