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Bomba gibi kopya cihazı!

İstanbul'da polis, içinden kablolar sarkan çantada bomba olabileceği ihtimaliyle bir şüpheliyi yakaladı. Ancak çantadan ehliyet sınavı için kopya çekme cihazı çıktı
 09 Nisan 2021 09:28
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Bomba gibi kopya cihazı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü polisleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi gizlice fiziki takibe aldı. Şüphelinin çantasında bir kablo çıkıntısı fark eden ve söz konusu kablonun patlayıcı madde olabileceğini değerlendiren polisler hemen harekete geçerek çantayı aldı.

Çantada patlayıcı maddeyi andıran cisimin "Kopya Çekme Cihazı" olarak hazırlandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin, düzeneği ehliyet sınavlarına girecek olan kişilere kiraladığı tespit edildi. Sınava girecek kişilere kiralanan düzeneğin üzerinde küçük bir kamera, kulaklık ve Wi-Fi cihazının bulunduğu belirtildi. Nijat S. isimli şüphelinin kopya çekme düzeneğini 500 liraya kiraladığı iddia edildi.

Emin Soner
Sabah
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